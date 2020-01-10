Точный гороскоп на пятницу: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам»

Сегодня гороскоп таит в себе немало подвохов, и в первую очередь это касается общения с окружающими. Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным "разборкам", придиркам и как результат - обидам и конфликтам с близкими людьми. Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами. А если так и тянет с чем-то разобраться, разберитесь лучше с завалами в квартире - день идеален для генеральной уборки.

Овен

Сегодня у Овна все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Овен будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Овен сегодня сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Телец

Сегодня Телец способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Телец сегодня имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - сегодня у них от Тельца просто не существует тайн!

Близнецы

Сегодня Близнецы могут оказаться втянутыми в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно - от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Близнецам не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Рак

Сегодня в голосе Рака будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Рака стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Раку стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Лев

Сегодня - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Льва есть. То, о чем Лев не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, - все это сегодня он может сделать без опаски. День склоняет Льва к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Дева

Сегодня уверенность Девы в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем она была убеждена на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как она думала, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Дева и сама пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня Деве следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в ее голове.

Весы

Сегодня Весы будут склонны досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет их раздражать, заставляя Весы вникать до тех пор, пока для них не останется белых пятен. Это позволит им избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Весы издеваются над ними, - такую массу уточняющих вопросов они способны сегодня задать!

Скорпион

Сегодня Скорпион должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, сегодня Скорпиону придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Стрелец

Сегодня Стрелец не будет склонен к компромиссам. "Да" - значит "да", "нет" - значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Стрельца к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Стрельцу следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать - сегодня это точно не получится.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу не спешить с принятием любых серьезных решений - лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Козерог чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Козерог может смело бросаться в бой!

Водолей

Сегодня Водолею, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Водолея из колеи, звезды гороскопа советуют ему сегодня быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Рыбы

Сегодня в общении с окружающими Рыбы способны упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет их этот день, не удивительно, если Рыбы станут источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказали - быть готовыми пойти на компромисс и даже извиниться.