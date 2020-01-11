https://news.day.az/unusual/1192722.html Точный гороскоп на субботу: сегодня звезды гороскопа больше склоняют к фантазиям, чем к конкретным делам

Точный гороскоп на субботу: сегодня звезды гороскопа больше склоняют к фантазиям, чем к конкретным делам

Это интересно, 11 января 2020 00:10 201

Сегодня забудьте о работе хотя бы на один день: сегодня звезды гороскопа больше склоняют к фантазиям, чем к конкретным делам. Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, лучше даже не пытайтесь претворять их в жизнь. Вообще сегодня будьте особенно осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить большую ошибку.

Овен

Сегодня Овен способен взяться за массу важных и интересных дел! Особенно его будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Овна будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеет он взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще... За рассуждениями о том, какая из них лучше, Овен сегодня вряд ли сумеет довести хотя бы одну до конца.

Телец

Сегодня - не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды гороскопа не будут склонять Тельца к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато его яркая фантазия не будет знать преград! Тельцу сегодня будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Близнецы

Сегодня Близнецам вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, они незаметно превысили свой бюджет, сделали не ту покупку или же существует неясность с их счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Близнецы должны быть к этому готовы. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться сегодня самостоятельно исправить ситуацию - поверьте, будет только хуже. Если же Близнецы не могут ждать, им придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Рак

Сегодня Раку может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Раку гениальными, звезды гороскопа советуют ему умерить свой пыл: сегодня есть большая вероятность того, что Рак принимает желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Лев

Сегодня Льву не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Лев просто не сможет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато сегодня у Льва будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Деве стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Ее мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал - на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты - вот то, что способно сегодня сделать Деву по-настоящему счастливой! В отличие от работы и скучных будничных дел.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью - на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы сегодня ни был сон - даже совсем фантастическим - звезды гороскопа советуют Весам, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!

Скорпион

Сегодня Скорпион наконец-то сможет утолить свою жажду общения! День склоняет его к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Скорпион сегодня хочет повеселиться, ему следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что он включен в список приглашенных на вечеринку. И главное - не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим "кем-то" окажется он сам! Выбить его из колеи и заставить переживать сегодня способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды гороскопа советуют Стрельцу не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли - это все-таки не гильотина, а анальгин.

Козерог

Сегодня Козерог сумеет сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, он погрузится в "здесь" и "сейчас". В этот день Козерог не настроен торопиться - он находится в гармонии с миром и сумеет сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны сегодня вывести Козерога из созерцательного, медитативного настроя - скорее всего, Козерог найдет способ их отложить.

Водолей

Сегодня Водолей способен то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам - крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Водолей сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Водолей способен дать волю чувствам: его реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше сегодня Водолею погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые ему под силу решить в одиночку.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны покорить своим обаянием всех! День наделяет их умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает их превосходными ораторами. Если Рыбы планировали поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого им не придумать! И пусть сегодня они склонны преувеличивать и фантазировать прямо на ходу - именно это и станет их волшебным ключом к сердцам окружающих.

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