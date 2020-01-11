https://news.day.az/unusual/1192728.html Как комфортно вернуться к работе после праздников

Как комфортно вернуться к работе после праздников

Это интересно, 11 января 2020 01:05 240

Новогодние и рождественские праздники могут не только стать возможностью отдохнуть и переключиться, но и перерасти в настоящее испытание, когда нужно будет возвращаться в офис. Как комфортно вернуться к работе после праздников, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

1. Не спешите

Не пытайтесь в первый рабочий день переделать всю работу, не беритесь за масштабные проекты, а по возможности проведите подготовительную работу. Просто плавно войдите в курс дела и рабочий ритм.

2. Подпитывайтесь идеями во время отдыха

Это позволит вам охотнее и с большим желанием приступить к работе и к их реализации. Сходите на выставку, посмотрите фильм, прочтите книгу, журнал или начните изучать что-то новое. Выберите то, что наполняет вас, заставляет подняться с дивана и работать.

3. Планируйте и запишите свои цели

Постновогодний период - отличное время, чтобы строить планы и ставить цели. Уделите немного времени, возьмите в руки ручку и блокнот и напишите то, чего вы хотели бы достичь в этом году. Далее напишите план, согласно которому вы будете двигаться к достижению своей цели. Это станет для вас хорошей мотивацией к действию.

4. Не давите на себя

В эпоху соцсетей с красивыми картинками и текстами может возникнуть угнетающее чувство, что вы ничего не достигли, ничего не умеете и не можете, в то время как другие покоряют мир. Не давите на себя и не сравнивайте с другими. Сравните себя с тем, кем вы были год назад, и проанализируйте, чего достигли за этот год. Психологи давно признали, что внешняя мотивация не работает, она должна исходить изнутри.

5. Научитесь отдыхать

Чтобы продуктивно работать, важно научиться хорошо отдыхать. И если новогодние праздники прошли удачно, тогда просто научитесь наслаждаться маленькими делами и целями на работе, чтобы достигать большего. И возьмите себе за правило планировать свой отдых каждые выходные - это поможет вам качественно и интересно отдыхать, переключаясь с работы и наслаждаясь жизнью.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан делает ставку на возобновляемую энергетику - перспективы на сотни миллионов долларов 02:13, Политика 167
Чингиз Абдуллаев: Убежден, что революционные реформы 2019 года скажутся в нашей повседневной жизни 01:46, Политика 365
Иранский генерал Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США - заявление Трампа 00:10, В мире 942
История роковых ошибок: случайно сбитые авиалайнеры 00:05, В мире 901
Главы МИД стран ЕС призвали Иран вернуться к ядерной сделке 10 января 23:09, В мире 1 137
В Баку обнаружили неизвестный указ османского султана Сулеймана Великолепного - ФОТО 10 января 23:05, Общество 2 558
Almaniyada türkdilli məktəblər açılacaq 10 января 22:54, Azərbaycanca 1 297
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство 10 января 22:17, Экономика 1 419
Авторитетное издание из ОАЭ в восторге от Шеки и узоров "Шебеке" - ФОТО 10 января 21:46, Туризм 1 597
Искаженную карту Азербайджана удалили с сайта проекта Евросоюза - ЗАЯВЛЕНИЕ - ФОТО 10 января 21:43, Политика 1 646
США приостановили полеты на Кубу 10 января 20:53, В мире 1 976
Беларусь ввела налог на транзит нефти 10 января 20:42, В мире 1 952
Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики 10 января 20:33, В мире 1 863
США ввели санкции против 17 компаний из Ирана 10 января 20:20, В мире 1 888
Огтай Гюльалыев вновь прооперирован 10 января 20:09, Общество 2 070
Какой будет погода на выходные в Азербайджане? - Прогноз 10 января 20:01, Общество 2 208
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск 10 января 19:55, В мире 1 976
Отношения Турция-Россия-Азербайджан могут выйти на новый уровень - в ближайшем будущем 10 января 19:43, Политика 2 000
Назначен новый заведующий отделом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР 10 января 19:38, Политика 1 841
Анкара и Баку будут бороться с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана 10 января 19:33, Политика 1 902
Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье 10 января 19:25, В мире 2 180
Помпео посетит Украину - Названа дата 10 января 19:14, В мире 2 035
Госагентство по обязательному медстрахованию рассказало о потупивших обращениях 10 января 19:00, Общество 2 263
Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече - ФОТО 10 января 18:46, Технологии 2 078
В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 10 января 18:34, Политика 2 093
Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет 10 января 18:30, В мире 2 324
Беларусь приостановила экспорт собственной нефти 10 января 18:16, В мире 2 288
США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране 10 января 18:04, В мире 2 304
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing 10 января 17:50, В мире 2 688
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агсу 10 января 17:44, Политика 2 221
Известна дата следующей министерской встречи ОПЕК+ 10 января 17:39, В мире 2 348
Баба Везироглу награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева 10 января 17:27, Политика 2 403
Служба “Детская горячая линия”, функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращение в 2019 году (R) 10 января 17:20, Экономика 2 437
На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба 10 января 17:12, В мире 2 615
США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране 10 января 17:06, В мире 2 648
Карлос Гон заявил, что у него есть документы, подтверждающие невиновность 10 января 16:55, В мире 2 539
Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году 10 января 16:42, Экономика 3 466
Дорожная полиция обратилась к владельцам неисправных транспортных средств 10 января 16:37, Общество 3 009
Состоялась презентация проекта электронной библиотеки "Азербайджанская диаспора" - ФОТО 10 января 16:26, Политика 2 645
Задержан убийца Нармин Гулиевой - заявление Генпрокуратуры и МВД 10 января 16:17, Общество 5 113
МИД Германии стремится сохранить ядерную сделку с Ираном 10 января 16:16, В мире 2 819
Наталья Шаровская: Процветающий Азербайджан - это заслуга Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой 10 января 16:15, Политика 7 015
В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с опасным заболеванием 10 января 16:00, Общество 3 268
В Казахстане охрана «КазМедиаЦентра» напала на журналиста 10 января 15:50, В мире 2 779
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск 10 января 15:46, В мире 2 778
В Сети появилось фото убийцы Нармин Гулиевой 10 января 15:41, Общество 5 358
Самолет Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье 10 января 15:34, В мире 2 983
Закир Гасанов на переговорах с послом Болгарии 10 января 15:32, Политика 2 744
В Баку ускорили ввод в эксплуатацию многоэтажных зданий 10 января 15:26, Общество 3 722
Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия 10 января 15:21, Технологии 2 831
Меган Маркл покинула Великобританию 10 января 15:12, В мире 3 556
США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии 10 января 15:07, В мире 3 040
Пашинян готовит масштабную провокацию против Азербайджана - в самом центре Еревана 10 января 15:05, Политика 4 098
В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО 10 января 15:02, В мире 3 006
Подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой сознался в преступлении 10 января 14:50, Общество 9 053
В Центрально-Африканской Республике из изгнания вернулся бывший президент страны 10 января 14:46, В мире 3 025
Канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования катастрофы Boeing-737 10 января 14:40, В мире 2 995
Азербайджанские повара стали лучшими на Международном чемпионате кулинарии - ФОТО 10 января 14:35, Общество 3 997
Сотням граждан, добровольно вернувшимся в Азербайджан, оказана помощь 10 января 14:30, Общество 3 697
Названа дата вскрытия черных ящиков потерпевшего в Тегеране катастрофу самолета 10 января 14:21, В мире 3 186
Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США 10 января 14:20, В мире 3 077
В Бишкеке будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 10 января 14:15, Общество 3 248
В этой части Баку меняется направление движения транспорта 10 января 14:06, Общество 4 209
В Филармонии праздничным концертом отметили Рождество Христово - ФОТО 10 января 14:01, Культура 3 235
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему - ФОТО 10 января 13:57, Общество 4 444
Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air 10 января 13:51, В мире 3 412
Иран заявил о готовности отправить черные ящики украинского самолета в Россию 10 января 13:46, В мире 3 321
В Баку снова будет дождливо 10 января 13:42, Общество 11
Центробанк Азербайджана огласил планы по денежно-кредитной политике на текущий год 10 января 13:37, Экономика 3 464
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 10 января 13:30, Культура 3 363
В 2020 году в Азербайджане снова вырастут пенсии и зарплаты 10 января 13:25, Экономика 7 441
Агентство по развитию МСБ Азербайджана запустит образовательную онлайн-платформу 10 января 13:19, Экономика 3 374
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму 10 января 13:13, В мире 3 451
Следствие намерено передать в суд дело Сержа Саргсяна 10 января 13:09, В мире 3 474
Одноклассник отца убитой Нармин дает показания в полиции - Подробности от родственников 10 января 13:05, Общество 4 374
Агрессия - это все, на что способна азербайджанская оппозиция - "Политшоу представляет" - Видеопроект 10 января 13:01, Политика 3 388
Сиявуш Новрузов: Радикальная оппозиция пытается политизировать даже ДТП 10 января 12:59, Политика 3 362
В Турции произошло второе столкновение морских судов 10 января 12:56, В мире 3 597
Госсекретарь США назвал новую причину падения украинского самолета 10 января 12:53, В мире 3 824
Великобритания подготовила новые санкции против России 10 января 12:49, В мире 3 497
Оперные звезды Германии, России, Грузии и Азербайджана выступят в спектакле «Паяцы» 10 января 12:45, Культура 3 539
МВД опровергло информацию о задержании убийцы малолетней Нармин 10 января 12:33, Общество 4 660
Этой ночью произойдет первое лунное затмение года 10 января 12:31, Общество 3 817
Армяне пытаются устроить в США второй Карабах - сепаратистская сеть в Калифорнии 10 января 12:26, Политика 4 810
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико - ФОТО 10 января 12:21, В мире 3 727
Швеция окажет помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране 10 января 12:10, В мире 3 556
В Канаде экстренно сел самолет израильской авиакомпании 10 января 12:04, В мире 3 639
СМИ: Задержан предполагаемый убийца малолетней девочки в Товузе 10 января 11:59, Общество 14 366
Бакинцы отметили 75-летие народного артиста России Максима Дунаевского - ФОТО 10 января 11:51, Культура 3 690
Названы сроки открытия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Азербайджане 10 января 11:37, Политика 3 633
Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб для США 10 января 11:34, В мире 3 897
Началась необъявленная Третья мировая война - Нуман Куртулмуш 10 января 11:30, В мире 4 232
В Баку увеличено количество подготовительных групп в школах 10 января 11:26, Общество 3 914
Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года - МИД Франции 10 января 11:16, В мире 3 916
Азербайджан приостановил импорт птицеводческой продукции из Польши - Причина 10 января 11:11, Экономика 4 083
В бакинском поселке сохраняется активность оползневой зоны 10 января 10:58, Общество 4 007
В Австралии закрылись несколько посольств из-за лесных пожаров 10 января 10:55, В мире 3 900
Российский танкер столкнулся с турецкой лодкой - ВИДЕО 10 января 10:51, В мире 4 240
Опубликованы новые кадры падения украинского лайнера в Иране - ВИДЕО 10 января 10:47, В мире 4 946
В России вертолет совершил аварийную посадку 10 января 10:30, В мире 4 017
«Работа, я тебя люблю»: последний пост стюардессы упавшего в Иране украинского лайнера - ВИДЕО 10 января 10:26, В мире 5 221
Samsung защитила SSD-накопитель сканером отпечатков 10 января 10:23, Технологии 3 916
В Сеуле прошла акция против "войны США с Ираном" 10 января 10:19, В мире 4 043
В Азербайджане завершается срок подачи документов в ОИК кандидатами в депутаты 10 января 10:12, Политика 3 978
Последние данные по ценам на азербайджанскую нефть 10 января 10:08, Экономика 5 092
Выделены места для проведения агитации на внеочередных выборах в парламент Азербайджана 10 января 10:03, Политика 3 997
В Азербайджане подешевели эти драгметаллы 10 января 10:00, Экономика 5 171
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 10 января 09:55, Политика 4 079
Представители Южной Кореи и США обсудят ядерную проблему КНДР 10 января 09:50, В мире 4 140
В Австралии массивный лесной пожар охватил площадь более 500 тыс. га 10 января 09:46, В мире 4 115
Американская компания подала иск на Apple 10 января 09:42, В мире 4 169
Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing 10 января 09:38, В мире 4 141
В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист 10 января 09:33, В мире 4 239
Кадры, снятые за секунды до падения Boeing в Иране - ВИДЕО 10 января 09:30, В мире 9 192
Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран 10 января 09:28, В мире 4 168
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit 10 января 09:23, В мире 4 170
Японские власти требуют от Интерпола выдать ордер на арест супруги Карлоса Гона 10 января 09:19, В мире 4 207
ЕС готов предоставить Азербайджану новые технологии - в сфере возобновляемой энергетики 10 января 09:12, Экономика 4 732
Иран направил в ИКАО предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера 10 января 09:08, В мире 4 331
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin Alay komandiri işdən çıxarılıb 10 января 09:04, Azərbaycanca 6 162
Акции Boeing подорожали после заявления Трампа 10 января 09:02, В мире 4 424
28 стран ЕС обсудят на экстренном заседании ситуацию вокруг Ирана 10 января 08:52, В мире 4 326
Samsung раскрыла характеристики Galaxy Tab S6 - первый 5G планшет - ФОТО 10 января 08:43, Технологии 4 354
Трамп сказал, при каких условиях "очень быстро" снимет санкции с Ирана 10 января 08:37, В мире 4 692
Пиратская боль Али Керимли: Европарламент отказался - а Азербайджан и не предлагал 10 января 08:30, Политика 4 871
В Москве разыскивают гражданина Китая, который убил азербайджанца 10 января 08:21, Общество 5 447
Иран призвал США не распространять ложь о крушении Boeing 10 января 08:12, В мире 4 606
50 manatı ödəməsək, nə qədər cərimə yığılacaq? 10 января 08:08, Azərbaycanca 5 647
Баку и Москва продолжат интенсивно наращивать сотрудничество и в 2020 году - Российский эксперт специально для Day.Az 10 января 08:00, Политика 4 655
НАТО должны заменить войска США на Ближнем Востоке - заявление Трампа 10 января 07:56, В мире 4 540
Роухани надеется, что США не сделают еще одну ошибку 10 января 07:33, В мире 4 661
Трагедия в Баку: погибли иностранные студентки - ФОТО - ВИДЕО 10 января 07:19, Общество 6 071
Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing 10 января 07:07, В мире 4 721
Помпео позвонил премьеру Ирака: США сделают все для защиты граждан двух стран 10 января 06:02, В мире 5 062
"Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz yerlərindən biridi" - Vaqner da Silva 10 января 05:30, Azərbaycanca 5 200
Зеленский пообещал помощь родным погибших в авиакатастрофе в Иране 10 января 04:28, В мире 5 469
Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах 10 января 03:01, В мире 6 212
Лейла Абдуллаева: У Азербайджана нет каких-либо обязательств перед Европарламентом 10 января 01:35, Политика 6 207
Президент Ильхам Алиев: Возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе 10 января 00:37, Политика 21 381
Иран ответил на заявление Пентагона о сбитом Boeing-737 10 января 00:26, В мире 7 065
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения - ОБНОВЛЕНО 10 января 00:16, Политика 22 354
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing 737 10 января 00:12, В мире 6 729
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России 9 января 23:53, В мире 6 767
В Мексике произошло извержение вулкана - столб пепла достиг высоты 3 км 9 января 23:34, В мире 6 645
Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны - ФОТО - ВИДЕО 9 января 23:22, Культура 6 712
Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США 9 января 23:07, В мире 6 756
Ильгар Велизаде: Кадровая политика Президента Ильхама Алиева - залог успешности проводимых в стране реформ 9 января 22:50, Политика 6 589
Иран по ошибке сбил украинский самолет - заявление Пентагона 9 января 22:43, В мире 7 479
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном 9 января 22:31, В мире 6 775
В Испании впервые внедрили четырехдневную рабочую неделю 9 января 22:19, В мире 7 064
Ещё новости