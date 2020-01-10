Рассказы Колумба о карибских каннибалах оказались правдой

Ученые нашли первые свидетельства того, что северные острова Карибского залива действительно заселяли племена карибов, которые, предположительно, были воинственными каннибалами. Об этом писал еще Христофор Колумб, однако ученые долго отказывались ему верить, пишет пресс-служба Музея естественной истории Флориды со ссылкой на научный журнал Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я потратил несколько лет на то, чтобы доказать, что Колумб ошибался. На самом деле он был прав - племена карибов действительно присутствовали на северных островах Карибского залива тогда, когда он добрался до них. Теперь нам придется пересмотреть все наши представления об этих народах, в том числе и об их возможном каннибализме", - рассказал один из авторов исследования, куратор Музея естественной истории Флориды Уильям Кигэн.

Христофор Колумб достиг берегов Карибских островов в 1492 году в рамках испанской экспедиции по поискам кратчайшего морского пути в Индию. Он не смог достичь этой цели, однако его экспедиция открыла не менее богатый и экзотический мир - Новый Свет.

Первые контакты с его обитателями, племенами индейцев-араваков и некоторых других обитателей Багамских островов, Кубы и Гаити, были мирными. Аборигены дружелюбно отнеслись к испанским путешественникам и не стали мстить им даже после того, как Колумб захватил несколько пленников и попытался выбить из них сведения о том, где находятся местные залежи золота.

Во время второго путешествия в "Индию" Колумб сначала услышал от араваков, а затем и столкнулся с менее дружелюбными аборигенами, племенами индейцев-карибов, которых он ошибочно назвал "канибами", спутав с азиатскими кочевниками. Араваки обвиняли эту группу индейцев в том, что карибы регулярно ели плоть своих врагов, совершали систематические набеги на их деревни и похищали женщин и детей.

В ноябре 1493 года моряки Колумба успели поучаствовать в "спасательной операции" по вызволению двух украденных детей из поселения карибов, что было одним из первых военных столкновений между европейцами и аборигенами Нового Света. Примеры подобного поведения карибов, как повествуют испанские хроники, послужили официальным поводом для того, чтобы разрешить колонистам обращать "язычников" в рабство и истреблять их.

Новая эпоха великих открытий

Современные историки, как отмечает Кигэн, скептически относятся к рассказам Колумба, так как у них не было никаких свидетельств в пользу того, что племена карибов встречались севернее острова Гваделупа, расположенного почти в двух тысячах километров от Багам. Они предполагали, что великий мореплаватель использовал эти заявления как предлог для того, чтобы начать массовую работорговлю на подконтрольных ему территориях.

Изучая черепа древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива, недавно найденные на их территории, Кигэн и его коллеги выяснили, что рассказы Колумба о "карибах-каннибалах" не были полным вымыслом.

Форма черепа человека, как объясняют ученые, очень сильно зависит от генетических факторов. Это позволяет использовать различия и сходства в его анатомии для того, чтобы отслеживать родственные связи и миграции разных групп людей. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили свыше ста черепов древних индейцев, живших на Багамах и соседних островах в промежутке между 800 и 1542 годами.

Этот анализ показал, что северные Карибские острова населяли три разных группы людей, которые происходили из разных регионов Центральной и Южной Америки. В частности, первые жители Кубы и северных Антильских островов попали на их территорию с полуострова Юкатан примерно три тысячи лет назад, а племена араваков, которые жили на острове Пуэрто-Рико и соседних участках суши, мигрировали туда с побережья современной Венесуэлы и Колумбии около 2,5 тысячи лет назад.

Также Кигэн и его команда обнаружили, что первые жители Багамских островов не были выходцами с северного побережья Южной Америки, как раньше считали антропологи. Они происходили из центральных регионов Амазонии, где предположительно находится родина карибов.

Более того, ученые нашли свидетельства того, что примерно за 600 лет до первого плавания Колумба племена карибов начали проникать на соседние острова и теснить местные племена индейцев, которые до этого момента жили относительно мирно на протяжении более тысячи лет. Ритуальный каннибализм, распространенный в Амазонии, как предполагает Кигэн, мог помогать им запугивать араваков и других "конкурентов" и заставлять их уступать территорию без боя. Так это или нет, ученые планируют узнать в самое ближайшее время.