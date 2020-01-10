Закрылась программа «Сам себе режиссер»

Телеканал "Россия 1" и холдинг ВГТРК решили снять с эфира программу "Сам себе режиссер". Об этом в видеообращении сообщил ведущий телешоу Алексей Лысенков, передает Day.Az со ссылкой на meduza.io.

"Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться", - сказал Лысенков. Он поблагодарил всех участников, гостей и авторов программы.

Как сообщает "Московский комсомолец", вместе с программой "Сам себе режиссер" на "России 1" закрыли "Утреннюю почту" и "Смехопанораму". Судя по сайту телеканала, последние выпуски этих программ вышли в эфир 29 декабря 2019 года.

"Смехопанорама" выходила с 1994 года, а программа "Утренняя почта" (ранее называлась "По письмам телезрителей") - с 1973 года.

Программа "Сам себе режиссер" впервые вышла в эфир в январе 1992 года на телеканале РТР (ныне "Россия 1"). В шоу показывали любительские видеоролики телезрителей. Одной из самых известных рубрик был конкурс "Слабо?". Последний выпуск шоу вышел 22 декабря 2019 года. В 1998 году программа "Сам себе режиссер" получила премию "ТЭФИ" в номинации "Развлекательная программа".