Ученые зафиксировали аномальный поток веществ в соседней галактике - ВИДЕО

Поток веществ, двигавшихся со скоростью, превышающей световую, зафиксировали ученые в галактике М87. Потоки проходили близ сверхмассивной черной дыры Поэхи. Об этом сообщает Science Alert.

Черная дыра располагается в центре галактики, она поглощает большое количество материи. При этом часть ее в виде тонких пучков - джетов - выбрасывается в космос. Эти джеты иногда имеют узлы, и именно в двух из таких узлов и было зафиксировано превышение скорости света в 6,3 и 2,4 раза соответственно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Все имеющиеся в распоряжении ученых исследования показывают, что превышение скорости света невозможно. Дальнейшие исследования аномалии показали, что сверхсветовая скорость на самом деле является иллюзией. Движение струй джетов происходит слишком близко к углу зрения наблюдателей с Земли, и поэтому возникает впечатление, что скорость увеличивается.

Черная дыра Поэхи расположена на расстоянии 53 миллиона световых лет от Солнечной системы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.