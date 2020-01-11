https://news.day.az/unusual/1192995.html Ford Mustang из фильма "Детектив Буллитт" продали с аукциона за баснословную сумму

Ford Mustang из фильма "Детектив Буллитт" продали с аукциона за баснословную сумму

Это интересно, 11 января 2020 09:37 131

Автомобиль Ford Mustang из легендарного фильма "Детектив Буллитт" студии Warner Bros. был продан на аукционе за 3,74 миллиона долларов, сообщается на сайте американского аукционного дома Mecum, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечают эксперты аукционного дома, в фильме 1968 года "Детектив Буллитт" были показаны кадры первой современной сцены автомобильной погони, которая "была исполнена с такой инновацией и изяществом, что стала стандартом для всех последующих сцен погони".

Сцена автомобильной погони снималась с участием актера Стива МакКуина в роли лейтенанта Фрэнка Буллитта.

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