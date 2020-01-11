https://news.day.az/unusual/1193025.html Вот почему японцы зимой живут без центрального отопления - ВИДЕО

Вот почему японцы зимой живут без центрального отопления - ВИДЕО

Это интересно, 11 января 2020 21:30 154

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Источник: Остроумно
 
Max TV
 

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