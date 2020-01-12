https://news.day.az/unusual/1193078.html Точный гороскоп на воскресенье: день хорош не только для споров, но и для творчества

Точный гороскоп на воскресенье: день хорош не только для споров, но и для творчества

Это интересно, 12 января 2020 00:10 245

Сегодня звезды гороскопа призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. В целом день хорош не только для споров, но и для творчества. Вместо того чтобы конфликтовать, лучше нарисуйте или напишите что-либо - сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.

Овен

Сегодня Овен может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Овен способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Овну выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка - там ему будет не до обличительных разговоров.

Телец

Сегодня Тельцу следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Телец способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Тельцу сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее - запросто.

Близнецы

Сегодня окружающие могут втянуть Близнецов в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Близнецы даже почувствуют, что кто-то питается их эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют им сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею - и вы выбьете у них почву из-под ног.

Рак

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Рака будет решительность! Рак может отважиться на смелый шаг, единственное условие - этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Рака в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Рак сегодня возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Лев

Сегодня Лев и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Лев считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Льва не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Льва под ногами, он способен сегодня совершить невозможное!

Дева

Сегодня Деве не стоит попадаться начальству на глаза - есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Дева в чем-то зависит или которые имеют на нее влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то "крайним" для Девы весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ей необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам приготовиться к тому, что им придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в их адрес. Между тем, сегодня Весам вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у них железные аргументы, звезды советуют им подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Весов будет больше шансов на победу.

Скорпион

Сегодня для Скорпиона настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Скорпион не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Стрелец

Сегодня у Стрельца может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Стрелец не пожалеет - он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Козерог

Сегодня Козерог может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Козерог способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же - к вечеру Козерог может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия Водолея проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни - и в дружбе, и в работе, и в любви - Водолею помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Водолеем новые возможности и новые двери.

Рыбы

Сегодня любая мелочь в глазах Рыб способна принять размеры слона! Из-за этого им будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться им одинаково важным. В результате же Рыбы сегодня способны хвататься сразу за все и... так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Рыбам вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека - где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня им не повредит.

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