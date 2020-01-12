Почему каждый сможет покорить Эверест

Ежегодно десятки человек погибают на склонах Эвереста, пытаясь добраться до вершины. Но несмотря на это, популярность горы и желание альпинистов ее покорить только растут.

Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему профессионалы уверены, что любой человек сможет забраться на Эверест.

Что в нем особенного

Эверест или Джомолунгма считается высочайшей горной вершиной Земли. Она расположена в Гималаях на хребте Махалангур-Химал. Вершины горы делятся на Южную и Северную. Обе вершины достигают в высоту около 8500 метров. Южный склон Эвереста настолько крут, что снег на нем не удерживается и сразу же скатывается вниз. Альпинисты отмечают, что климатические условия на горе отличаются своей суровостью. Не считая сумасшедших ветров, скорость которых достигает 55 метров в секунду, желающие покорить горную вершину могут столкнутся на своем пути с крайне низкой температурой воздуха. В зимнее время она может опускаться до минус 60°С, а в самый теплый летний месяц воздух прогревается в лучшем случае до 0 градусов. Именно поэтому июль считается самым подходящим месяцем для восхождения на Эверест. Не стоит забывать и про летние снежные бури, которые также могут доставить неприятности. Бывают случаи, когда даже самые опытные альпинисты не могут продолжить свое восхождение из-за погодных условий.

Сколько длится восхождение

Все экспедиции делятся на несколько уровней. Восхождение для новичков начинается в мае. В общей сложности подъем на Эверест занимает около двух месяцев. С учетом маршрута до базового лагеря и возможных непредвиденных ситуаций и погодных условий длительность путешествия может составить свыше трех с половиной месяцев.

Что такое базовый лагерь

Базовый лагерь был придуман для всех желающих совершить свое первое восхождения на горные вершины. Если вы не опытный альпинист, за плечами которого сотни удачных подъемов, то вам, возможно, стоит ограничиться восхождением только до базового лагеря, расположенного на высоте 5300 метров. Такое путешествие намного безопаснее и не требует настолько серьезной подготовки, как альпинистам, взбирающимся на вершину Эвереста. Любая экспедиция начинается с пешеходной прогулки в базовый лагерь. На пути к вершинам таких лагерей будет всего два. Один из них (Северный) расположен на территории Китая в Тибете, второй (Южный) - в Непале.

А если кому-то станет плохо

Для того, чтобы уже на начальном этапе предотвратить проблемы со здоровьем, набор высоты происходит постепенно. Тогда организм сможет акклиматизироваться и привыкнуть к жизни в условиях нехватки кислорода. Чтобы сделать хотя бы один шаг на вершине Эвереста, человеку приходится выполнять до 15 вдохов. Именно поэтому, в переходе от одного базового лагеря к другому условия не такие суровые. Для прохождения адаптации группы делают остановки длительностью 1-2 дня на каждую тысячу метров подъема. При этом рекомендуется пить побольше воды и самым тщательным образом прислушиваться к реакции организма. В базовом лагере те, кто желает идти до конца, проведут около месяца, в течение которого будет подготовлено и проверено необходимое снаряжение, сформированы группы, а организм пройдет адаптацию к горным условиям.

Сколько стоит данное развлечение

Восхождение на Эверест является одним из самых дорогостоящих видов путешествия. Средняя стоимость путешествия составляет не менее 60-70 тысяч долларов США, в зависимости от того, каким образом оно осуществляется: самостоятельно или в составе коммерческой группы. Но есть и варианты, при которых это мероприятие обойдется несколько дешевле.

Основные затраты при восхождении в небольшой группе будут складываться из следующих позиций:

-Перелеты до Непала и обратно, из Катманду в Луклу и обратно.

-Переход до базового лагеря.

-Само восхождение на Эверест.

-Стоянки в высотных лагерях.

-Обязательное снаряжение.

Требования к тем, кто хочет достичь вершины

Основное требование - наличие большого количества свободного времени и неограниченные финансовые возможности. Конечно, вам потребуется крепкое здоровье, надежное снаряжение и небольшой альпинистский опыт.