Школьник открыл новую планету на третий день своей стажировки в NASA - ФОТО

NASA объявило об обнаружении новой планеты TOI 1338b, причем открыть ее помог старшеклассник из США по имени Вольф Кукер (Wolf Cukier).

Как передает Day.Az со ссылкой на Esquire, об этом сообщает CNBC.

Во время учебы в школе Scarsdale High School в Нью-Йорке Вольф прошел двухмесячную стажировку в NASA. Он отправился в Центр космических полетов имени Годдарда, и его первое задание заключалось в том, чтобы исследовать изменения яркости звезд с помощью телескопа TESS, который позволяет ученым находить новые планеты.

"Примерно на третий день моей стажировки я увидел тень от системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было затмение, но время было неправильным. Это оказалась планета", - вспоминает школьник.

Ученые NASA подтвердили, что это новая планета. Ее назвали TOI 1338b. Эта планета вращается вокруг двух звезд, она примерно в семь раз больше Земли и расположена на расстоянии 1,3 тысячи световых лет от нашей планеты.

"Я открыл планету. У нее две звезды, вокруг которых она вращается. Это значит, что можно провести аналогию с родным миром Люка [Скайуокера], Татуином: во время каждого заката будут видны сразу две звезды", - заметил Кукер.

В будущем Кукер планирует изучать физику и астрофизику в Стэнфорде, Принстоне или Массачуссетском университете.