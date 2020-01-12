Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

Специалист порекомендовала разнообразить рацион фруктами, в том числе ананасом, который содержит полезный фермент бромелайн, улучшающий пищеварение и снижающий образование жировой ткани.

Грейпфрут способен нормализовать уровень инсулина и укрепить иммунитет, отметила Торопыгина. Она посоветовала не очищать фрукт от пленки, поскольку в ней содержится нарингин - вещество, ускоряющее метаболизм и оказывающее желчегонный эффект.

Кроме того, по словам специалиста, сбросить вес помогут некоторые пряности. Имбирь, например, стимулирует пищеварительные железы к выработке ферментов, улучшающих процесс расщепления пищи, рассказала она.

Врач также посоветовала использовать при приготовлении блюд корицу, которая стабилизирует уровень сахара в крови и создает ощущение сытости.