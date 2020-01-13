«Полезные» продукты, на которые мы зря тратим деньги

С каждым годом здоровое питание становится все более и более популярным. И, возможно, это один из лучших трендов, но даже у него есть свои нюансы. Например, под видом полезных продуктов нам нередко пытаются продать продукты, которые пользы не приносят совсем. "Рамблер" решил выяснить, на что нам пора перестать тратить деньги, передает Day.Az.

Оливки

Считается, что оливки - один из главных источников жирных кислот, необходимых человеку. Так и есть. Но только если это свежие оливки, а не консервированные. Во время консервации в оливки добавляют слишком много соли, которая сводит всю пользу продукта на нет.

Шпинат

Долгое время считалось, что шпинат является рекордсменом по содержанию железа. Шутка ли: 35 мг железа на 100 г зелени. Однако вскоре выяснилось, что эти данные были завышены в 10 раз. Кто-то просто пропустил запятую и вместо 3,5 вышло 35. К тому же в шпинате содержится щавелевая кислота, которая мешает усвоению железа.

Смузи

Казалось бы, разве плохо соединить несколько полезных фруктов, превратить их в напиток и за пару минут выпить? Ведь так можно получить сразу куда больше витаминов. На самом деле - нет. Загвоздка в том, что в смузи из фруктов содержится больше сахара, чем в отдельных фруктах, что вряд ли поспособствует правильной работе организма. А еще содержание витамина C в измельченных продуктах резко снижается.

Авокадо

В последние несколько лет этот экзотический фрукт приобрел особую популярность. И неслучайно: продукт богат калием, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также жирными кислотами. Вот только калий помимо авокадо содержится в фасоли и свекле - в продуктах более дешевых. А восполнить недостаток жирных кислот можно за счет семечек, масла и орехов.