https://news.day.az/unusual/1193299.html Почему к 30 годам мы теряем 40% мышц

Почему к 30 годам мы теряем 40% мышц

Это интересно, 13 января 2020 02:04 149

Мышечная система человека - это сложный механизм. Она имеет свои особенности, которые могут проявляться только после достижения определенного возраста. "Рамблер" выяснил, что происходит с мышцами после 30 лет, передает Day.Az.

Необратимый процесс
К сожалению, по достижении 30-летнего возраста, человек сталкивается с тем, что его тело теряет около 35-45% мышечной ткани. С чем же это связано? Для объяснения этого процесса существует научно доказанное явление "саркопения". Считается, что саркопения является именно возрастным изменением скелетной мускулатуры, но это не совсем так. Саркопению можно встретить и у 17-25-летних девочек. Такое состояние называют "skinny fat" - толстая худышка, когда имеется в виду, что девочка визуально выглядит худой, но при этом у нее практически отсутствует мышечная масса, есть жировая клетчатка и дряблая кожа. Ученые и диетологи полагают, что этот процесс обусловлен несколькими причинами.

Гиподинамия
Как было упомянуто выше, даже у молодой девушки или парня может произойти деградация мускул. Это связано с отсутствием регулярных тренировок и достаточной физической нагрузки. В большинстве случаев мышечная масса наращивается только от работы с весом: не важно, посещаете ли вы тренажерный зал и занимаетесь со штангой или просто целыми днями таскаете на руках маленьких детей и огромные пакеты из продуктового магазина. Главное, чтобы в вашей жизни было движение - это самое действенное лекарство от гиподинамии.

Дефицит анаболических гормонов
Анаболические гормоны отвечают за образование и рост тканей, за крепкие кости и сильную мускулатуру. К этой группе относятся гормоны роста и половые гормоны. Их уровень после окончания репродуктивного возраста всегда начинает падать. С данной проблемой чаще всего сталкиваются женщины, пользующиеся оральной контрацепцией. Такие препараты снижают уровень тестостерона в организме и приводят к дисфункции мышц.

Дефицит белка
С возрастом белок приобретает особое значение для организма: его достаточное потребление способствует поддержанию мышечной массы, защищает от преждевременного и ускоренного старения. Женщинам старше 35 лет следует получать не менее 20 граммов белка с каждым приемом пищи, а мужчинам около 30 граммов. В целом в ежедневном питании на белок должно приходиться до 40 процентов получаемых питательных веществ, 30 процентов - на жир и 30 процентов - на углеводы.

Дефицит витаминов и минералов
Недостаток важных микроэлементов приводит к слабости всего организма, потере тонуса в мышцах и хронической усталости. Если вы чувствуете, что ваша кожа стала более бледной, под глазами образовались темные круги, а мышцы перестали вас слушаться и вечно болят, то вам стоит сдать анализы и выяснить, каких витаминов не хватает вашему организму для эффективной работы.

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