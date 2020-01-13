https://news.day.az/unusual/1193308.html Точный гороскоп на понедельник: Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами

Точный гороскоп на понедельник: Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами

Это интересно, 13 января 2020 00:10 73

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами. Увы, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее. И еще один момент: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день - половина успеха.

Овен

Сегодня Овен может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Овну не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Телец

Сегодня Тельцу лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Близнецы

Сегодняшний день у Близнецов обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Близнецам так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Близнецы и сами не заметят, как приукрасят свои достоинства настолько, что надолго обретут славу фантазера.

Рак

Вот день, когда благополучие Рака может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Раку также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Лев

Сегодня планы Льва могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Лев не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Дева

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Девы, вынуждая ее плыть против течения. Сама же Дева в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Дева рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Весы

Сегодня день у Весов полностью будет зависеть от того, с какой ноги они встанут. Встанут с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанут не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Скорпион

Сегодня Скорпиону потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Скорпиона. Одним словом, в этот день Скорпиону лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послезавтра. Послезавтра будет легче.

Стрелец

Сегодня голова Стрельца будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Стрельцу максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Козерогу будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Козерога они будут играть только время от времени.

Водолей

Сегодня в течение дня Водолей не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Водолея, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Рыбы

Сегодня весь день Рыбы могут быть подвержены такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Рыб тоже будут проблемы, однако их реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Рыб было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у них все равно не получится.

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