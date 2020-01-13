https://news.day.az/unusual/1193441.html На работе все считали одного коллегу жадным, но когда он рассказал мне свою историю - ВИДЕО

На работе все считали одного коллегу жадным, но когда он рассказал мне свою историю - ВИДЕО

Это интересно, 13 января 2020 22:20 136

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Источник: Остроумно
 
Max TV
 

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