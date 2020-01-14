Экипаж МКС ужаснулся масштабам пожаров в Австралии - ФОТО

Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), сообщил, что экипаж станции никогда не видел из космоса пожаров таких "ужасающих масштабов", как в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах", - написал астронавт в Twitter.

Пармитано в понедельник также опубликовал в Twitter сделанные им с борта МКС снимки пожаров в Австралии.

В настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.