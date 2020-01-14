https://news.day.az/unusual/1193882.html Хозяин привёз своего пса в лес, привязал его к дереву и оставил на съедение волкам - ВИДЕО

Хозяин привёз своего пса в лес, привязал его к дереву и оставил на съедение волкам - ВИДЕО

Это интересно, 14 января 2020 23:15 241

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Источник: JUSTFUN
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