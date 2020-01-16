https://news.day.az/unusual/1194375.html Что есть в самом дорогом общественном туалете мира

Что есть в самом дорогом общественном туалете мира

Это интересно, 16 января 2020 03:09 49

Самый дорогой общественный туалет находится в одном из популярнейших туристических городов мира. В этой столице расположена самая роскошная уборная. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, за что все посетители платят 5 фунтов.

Рекордный туалет расположен в Лондоне, на Оксфорд-стрит. Он открылся в 2007 году, а его владелица Элейн Дженнард назвала его бутик-туалет, но официально он носит имя WC1. Он предназначен только для женщин, а внутри расположен настоящий небольшой салон красоты.

Туалет расположен на двух этажах. На первом, при входе, расположен столик с гигиеническими принадлежностями и бархатными банкетками. Здесь же посетительниц встречают консультанты и охранники, которые следят, чтобы в туалет не зашли мужчины.

Этажом ниже расположены сами кабинки: всего их семь штук. Дверь каждой из них выполнена из красного дерева. Внутри - унитаз, биде, раковина и столик с зеркалом, где можно бесплатно взять гигиенические принадлежности. Как сообщает владелица, после каждого посетителя вся кабина дезинфицируется.

Также девушки могут воспользоваться дополнительными услугами при посещении. Специалисты делают массаж ног, рук и головы, а косметологи подбирают и продают средства для ухода. Кроме того, здесь же можно приобрести новые колготки, если они порвались. Уборная пользуется популярностью у женщин, которые хотят переодеться после рабочего дня и пойти на важное мероприятие.

Фотографировать в туалете запрещено. Его создательница захотела, чтобы он стал зоной для отдыха, а не достопримечательностью туристов, поэтому сюда можно только прийти и расслабиться. 

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