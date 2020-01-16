https://news.day.az/unusual/1194478.html Построили дом с оконных рам: Вот для чего им это было нужно - ВИДЕО

Построили дом с оконных рам: Вот для чего им это было нужно - ВИДЕО

Это интересно, 16 января 2020 23:15 153

DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека. 

Источник: Остроумно
Max TV
 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#ВИДЕОНОВОСТИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая 00:45, В мире 38
В ООН сообщили о самом сильном замедлении роста мирового ВВП за 12 лет 00:15, В мире 24
ЕС может отправить контингент в Ливию - премьер Италии 16 января 23:34, В мире 471
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой 16 января 22:33, В мире 748
Шамкирская битва спасла тысячи азербайджанцев, поэтому она вызывает истерику у армян - Историк о событиях 1918 года 16 января 22:23, Политика 1 069
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек - угроза теракта 16 января 22:20, В мире 983
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак 16 января 22:07, В мире 859
Секретарь Союза журналистов России Джазоян заговорил об "упругости армянского кода" 16 января 21:37, Политика 1 309
Азербайджан заработал больше 400 млн. на таможенных пошлинах - за 1 месяц 16 января 21:35, Экономика 1 059
Опубликовано официальное изображение Huawei P40 - ФОТО 16 января 21:27, Технологии 981
Погода сжалилась над горящей Австралией: начались проливные дожди - ВИДЕО 16 января 21:18, В мире 1 428
Toyota вложила рекордную сумму в стартап, создающий электрическое аэротакси 16 января 21:05, Технологии 1 106
В Европе предложили создать новый союз с Россией 16 января 21:00, В мире 1 225
Из коробки iPhone уберут бесплатные наушники 16 января 20:57, Технологии 1 251
Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм 16 января 20:55, Туризм 1 148
После мятежа сотрудников управления Службы разведки Судана ее глава подал в отставку 16 января 20:53, В мире 1 173
Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет 16 января 20:49, В мире 1 255
В ООН заявили о значительном улучшении обстановки в Йемене 16 января 20:45, В мире 1 174
Госагентство обязательного медстрахования Азербайджана внесло ясность в вопрос совместного финансирования 16 января 20:40, Общество 1 447
Bu şəxslərin maaşları 50 faiz artırıldı 16 января 20:36, Azərbaycanca 1 981
Компартия Греции призвала аннулировать оборонное соглашение с США 16 января 20:33, В мире 1 219
Египет объявил о создании семью странами газового форума 16 января 20:25, В мире 1 273
Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву 16 января 20:20, В мире 1 233
На крупном проспекте в Баку образовалась большая пробка из-за ДТП - ФОТО 16 января 20:11, Общество 1 869
Tanınmış azərbaycanlı jurnalist Medvedevlə bağlı xatirələrini bölüşdü 16 января 20:08, Azərbaycanca 1 404
Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра РФ 16 января 19:56, Политика 1 315
Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в сфере ИКТ 16 января 19:48, Экономика 1 355
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности 16 января 19:36, В мире 1 376
Германия выплатит €40 млрд регионам и компаниям, пострадавшим от отключения угольных электростанций 16 января 19:23, В мире 1 452
Bakı metrosunda həyəcanlı anlar - Eskalator dayandı - VİDEO 16 января 19:21, Azərbaycanca 1 806
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму 16 января 19:17, Экономика 1 480
В YARAT презентовали фильм о музыкальной терапии «Диалоги с Зулейхой» - ФОТО 16 января 19:10, Культура 1 592
Названа причина посадки российского самолета на недостроенную полосу вблизи аэропорта 16 января 19:02, В мире 1 701
В Евросоюзе рассказали о тоске по Великобритании после Brexit 16 января 18:55, В мире 1 582
В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы - ФОТО 16 января 18:47, Культура 1 639
ЦБ Турции снизил процентную ставку сильнее, чем ожидалось 16 января 18:35, В мире 1 724
В одном из районов Баку завтра будут перебои в электроснабжении 16 января 18:24, Общество 2 875
Дональд Трамп заявил, что США заключили с Китаем "одну из величайших сделок" в истории 16 января 18:17, В мире 1 771
В парламенте Ирана обсудят меры, направленные против влияния США 16 января 18:10, В мире 1 755
В Азербайджане завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты 16 января 18:04, Политика 1 782
В Германии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие 16 января 18:00, В мире 1 779
Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева 16 января 17:56, В мире 1 873
ЦИК Азербайджана внес ясность в вопрос регистрации кандидатов в депутаты несколькими избирательными округами 16 января 17:46, Политика 1 813
Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером 16 января 17:42, В мире 2 017
Вниманию желающих досрочно окончить среднюю школу 16 января 17:38, Общество 2 253
Талибан предложил США временное перемирие 16 января 17:33, В мире 1 880
В Баку состоится концерт "Легендарные рок-хиты" 16 января 17:29, Культура 1 915
В Азербайджане запустили Pay Ring 16 января 17:24, Экономика 2 028
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести 16 января 17:20, Политика 1 895
Российский самолет экстренно сел на недостроенную полосу вблизи "Домодедово" 16 января 17:17, В мире 2 057
Изменен состав Комиссии по вопросам гражданства Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА 16 января 17:16, Политика 2 021
Госдума РФ утвердила Мишустина на пост премьер-министра 16 января 17:14, В мире 1 984
В Раде Украины создали группу по межпарламентским связям с Азербайджаном 16 января 17:10, Политика 1 908
Эльбай Гасымзаде: Превращение Баку в один из самых привлекательных городов мира напрямую связано с именем Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО 16 января 17:06, Политика 11 367
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории 16 января 17:01, В мире 2 045
В структуре Центробанка Азербайджана произошли изменения 16 января 16:53, Экономика 2 214
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Центра Службы "ASAN" в Нахчыване 16 января 16:50, Политика 2 429
В известной сети супермаркетов в Баку изъяли 12 тонн непригодного к употреблению масла - ФОТО 16 января 16:46, Общество 8 885
Определены даты вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру в Азербайджане 16 января 16:35, Общество 2 307
В Управлении мусульман Кавказа почтили память жертв трагедии 20 Января 16 января 16:31, Общество 2 189
Мэтью Брайза: После парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее 16 января 16:19, Политика 2 181
Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" - ФОТО - ВИДЕО 16 января 16:08, Культура 2 371
Названо количество контейнерных поездов, отправленных из Китая через Каспий 16 января 15:57, Экономика 2 330
Россия направит большую делегацию для наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане - Леонид Слуцкий 16 января 15:50, Политика 6 006
Азербайджанцы стали чаще пользоваться ж/д транспортом - ФОТО 16 января 15:46, Экономика 2 469
День 20 Января стал символом несокрушимой воли азербайджанского народа в борьбе во имя независимости - Управление мусульман Кавказа 16 января 15:39, Общество 2 628
На одной из станций бакинского метро произошло сильное задымление 16 января 15:27, Общество 3 515
Microsoft запустила новый браузер 16 января 15:18, Технологии 2 459
Турция начинает отправлять военных в Ливию - Эрдоган 16 января 15:12, В мире 2 613
Стал известен состав долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане 16 января 15:08, Политика 2 372
В YARAT представили цикл документальных фильмов "Артефакты Кавказа" - ФОТО 16 января 14:53, Общество 2 599
В Баку задержана банда, продающая поддельные Jack Daniels, Chivas и другие напитки - Спецоперация - ФОТО - ВИДЕО 16 января 14:42, Общество 5 904
Началось размещение вынужденных переселенцев из Лачына в Агджабеди - ФОТО 16 января 14:30, Общество 2 928
Польша купит у США истребители F-35 16 января 14:23, В мире 2 651
В Баку ожидается 10 градусов тепла - Прогноз 16 января 14:16, Общество 4
Закир Гасанов проинспектировал строящиеся военные объекты - ФОТО 16 января 14:12, Политика 2 681
Могут ли «Торы» сбивать «Полонезы»? - анализирует Эльхан Алескеров 16 января 14:09, Политика 3 329
В Азербайджане подготовлена брошюра для кандидатов в депутаты 16 января 14:05, Политика 2 594
TANAP превратил Турцию в энергетических хаб - Эрдоган 16 января 14:02, Экономика 2 867
В Азербайджане стало больше трудовых договоров в частном секторе 16 января 13:58, Экономика 2 733
В Баку пройдет премьера оперы в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова 16 января 13:55, Культура 2 631
В Азербайджане за поддельный диплом уволена директор школы 16 января 13:53, Общество 4 246
В Грузии напали на филиал SOCAR 16 января 13:50, Общество 3 337
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии 16 января 13:48, В мире 2 674
Более половины населения Турции считают Азербайджан самым надежным другом - Опрос 16 января 13:40, Политика 2 907
В Китае произошло сильное землетрясение 16 января 13:28, В мире 2 876
Алексей Мухин: отставка Медведева может изменить все 16 января 13:22, В мире 3 230
Казахстан и Азербайджан реализуют перспективные проекты 16 января 13:19, Экономика 2 911
Двухмесячные рекордные наводнения в Венеции - ФОТОРЕПОРТАЖ 16 января 13:20, В мире 3 014
Сергей Марков объяснил отставку Медведева и назначение Мишустина 16 января 13:15, В мире 3 312
В Австралии пожарные спасли редкие древние сосны - ФОТО 16 января 13:12, В мире 2 805
Звезды российского балета выступят в спектакле "Лебединое озеро" в Баку 16 января 13:10, Культура 3 571
Микаил Джаббаров назвал стратегические задачи, стоящие перед минэкономики 16 января 13:08, Экономика 3 033
ОБСЕ провела мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении 16 января 13:05, Политика 2 781
Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки - Роухани 16 января 13:02, В мире 2 853
Объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг рекордных показателей - ЦИФРЫ 16 января 12:56, Экономика 2 998
Глава Бакинского офиса СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в период выборов 16 января 12:52, Политика 2 798
Объем экспорта в ненефтяном секторе вырос 16 января 12:49, Экономика 2 879
Устройства Fitbit получили важную медицинскую функцию раньше Apple Watch 16 января 12:45, Технологии 2 941
Доходы населения растут в 3 раза быстрее инфляции - Микаил Джаббаров 16 января 12:41, Экономика 3 082
Вниманию водителей - парковка в определенных местах Баку бесплатная - ФОТО 16 января 12:38, Общество 4 369
В Азербайджане определены права работников и предпринимателей туризма 16 января 12:35, Туризм 3 006
Азербайджан - первый в СНГ по минимальной пенсии - Заявление министра 16 января 12:32, Экономика 3 596
Bank of Baku-dan BİZNES KREDİTLƏRİ – 2.000.000 AZN-dək və KOMİSSİYASIZ (R) 16 января 12:30, Azərbaycanca 3 200
Отныне через BirBank можно совершать NFC-платежи (R) 16 января 12:20, Экономика 3 058
В день выборов будет функционировать «горячая линия» Совета печати 16 января 12:17, Политика 2 972
Американо-иранское противостояние сохранится, возможно даже в острой форме - грузинский эксперт специально для Day.Az 16 января 12:13, Политика 3 145
Неиспользование ресурсов примерно 20% территорий Азербайджана - тяжелый груз для экономики - Али Ахмедов 16 января 12:07, Политика 2 963
Российское издание о преимуществах "открытого неба" Азербайджана 16 января 11:58, Экономика 3 346
Нушираван Магеррамли рассказал о роли СМИ во время предвыборного процесса 16 января 11:47, Политика 3 099
Армия США впервые взяла на службу мусульманку - ВИДЕО 16 января 11:43, В мире 3 509
Микаил Джаббаров: Уровень бедности в Азербайджане снизился в десять раз 16 января 11:40, Экономика 7 335
Сумгайыт был выбран не случайно - Ильгар Велизаде 16 января 11:36, Политика 3 496
Саадат Юсифова: 2019 год запомнится в Азербайджане как год коренных реформ 16 января 11:33, Политика 3 377
Резолюция Европарламента - серьезная дипломатическая победа Азербайджана - российский эксперт 16 января 11:22, Политика 3 897
ЦИК огласил количество зарегистрированных кандидатов 16 января 11:05, Политика 3 304
Медведев остался главой "Единой России" 16 января 10:58, В мире 3 422
Мишустин на встрече с "Единой Россией" анонсировал изменения в новом правительстве 16 января 10:56, В мире 3 558
"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера 16 января 10:53, В мире 3 430
На Android-смартфоны вернут функцию записи звонков 16 января 10:48, Технологии 3 484
Армянский экономист разгромил Никола Пашиняна 16 января 10:38, Политика 3 966
США пригрозили Европе пошлинами на автомобили 16 января 10:33, В мире 3 471
Кадыров проходит курс лечения 16 января 10:27, В мире 4 440
Али Ахмедов: Азербайджан высоко ценит сотрудничество с ООН 16 января 10:23, Политика 3 406
Торговая сделка США и Китая привела к росту нефти 16 января 10:20, Экономика 3 519
Qranta qarant kimi baxan radikallar, yaxud Əli Kərimlinin sönən tüstüsü 16 января 10:15, Azərbaycanca 3 572
Авария самолета Bek Air могла произойти из-за обледенения авиалайнера 16 января 10:13, В мире 3 558
Золото в Азербайджане подорожало 16 января 10:10, Экономика 3 606
Анастасия Лаврина: 2019-й год был для Азербайджана весьма успешным 16 января 10:07, Политика 3 512
Минздрав Азербайджана предупредил выезжающих за границу 16 января 10:04, Общество 5 306
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 16 января 10:02, Политика 3 427
FİNAL arzuları çin etdi - FOTO - VİDEO (R) 16 января 10:00, Azərbaycanca 3 536
Началась выдача открепительных удостоверений в преддверии парламентских выборов 16 января 09:56, Политика 3 481
В Рио-де-Жанейро закрываются олимпийские объекты 16 января 09:53, В мире 3 650
В Индии с рельсов сошел скорый поезд 16 января 09:47, В мире 3 585
Вадим Трюхан: Сотрудничество Украины и Азербайджана имеет огромный потенциал 16 января 09:42, Политика 3 644
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд 16 января 09:36, В мире 3 589
Меркель: Европа должна стать самостоятельнее, в том числе в военной сфере 16 января 09:29, В мире 3 650
Первый случай пневмонии зафиксирован в Японии 16 января 09:20, В мире 3 693
Instagram перестанет показывать отфотошопленные снимки 16 января 09:13, Технологии 4 774
Неизвестный открыл стрельбу в российском суде 16 января 09:06, В мире 3 826
Пентагон подписал контракт на создание гиперзвукового оружия 16 января 09:00, В мире 3 822
Минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений - отчет NASA 16 января 08:46, В мире 3 855
Пентагон решает, надо ли направлять на Ближний Восток дополнительные силы 16 января 08:38, В мире 3 873
Инфляция в Аргентине превысила 50% 16 января 08:26, В мире 3 876
В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем 16 января 08:12, В мире 3 943
В 2019 году Азербайджан продолжал оставаться островком стабильности в проблемном регионе - Ильгар Велизаде 16 января 08:00, Политика 3 996
Макрон призвал бороться с фейк-новостями и раскритиковал соцсети 16 января 07:52, В мире 4 018
"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина 16 января 07:46, В мире 4 121
США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки 16 января 07:32, В мире 4 091
Ещё новости