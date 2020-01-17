Неандертальцы оказались хорошими ныряльщиками

Раскопки в одной из пещер в центральных регионах Италии указали на то, что неандертальцы регулярно ныряли на дно Средиземного моря для того, чтобы собирать раковины различных моллюсков. Статью об этом опубликовал научный журнал PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы начинаем понимать, что неандертальцы охотились не только на крупных млекопитающих. Они умели и рыбачить, и даже нырять, пользуясь мешками с воздухом для дыхания. Вполне возможно, что неандертальские ныряльщики умели опускаться на глубину в 2-4 метра, собирая интересующих их моллюсков", - рассказала Паола Вилья, археолог из Колорадского университета в Боулдере (США), которая участвовала в работе.

Ученые достаточно долго считали, что неандертальцы заметно уступали кроманьонцам и другим ранним Homo sapiens в культурном развитии. Предположительно, они не умели говорить, у них не было культуры и религии, они даже не умели разжигать огонь. Раскопки последних лет показывают, что эти представления были ошибочными.

В частности, четыре года назад археологи нашли в хорватской пещере Крапина изготовленные неандертальцами ожерелья из когтей хищных птиц, а на севере Испании позже ученые нашли сразу несколько образцов "продвинутой" неандертальской наскальной живописи. Вдобавок специалисты выяснили, что они коллекционировали камни, варили лечебные отвары и рисовали абстрактные татуировки, кроме того, у них были достаточно сложные погребальные ритуалы.

Изучая результаты раскопок на территории пещеры Гротта-дей-Мошерини, которая расположена на берегу моря в центральных регионах Италии, Вилья и ее коллеги нашли еще один пример необычного поведения неандертальцев. Их следы на территории пещеры были открыты еще в середине прошлого столетия, и с того времени она постоянно привлекает внимание ученых, несмотря на то, что вход в пещеру в начале 1970 годов заблокировали дорожно-строительные работы.

Ныряльщики каменного века

В прошлом археологи и антропологи успели извлечь из пещеры множество артефактов и орудий труда, в том числе почти две сотни инструментов, изготовленных из створок раковин моллюсков вида Callista chione. Их открытие стало большой неожиданностью для ученых середины прошлого столетия, так как раньше они не находили неандертальских рубил и прочих орудий, которые были бы сделаны из раковин обитателей морей.

Авторы статьи детально изучили структуру и форму каждого такого инструмента, пытаясь понять, для чего они предназначались и как были изготовлены. Оказалось, что внешняя поверхность примерно четверти ракушек была не шершавой, как этого ожидали исследователи, а гладкой.

Как правило, песок и волны обычно быстро покрывают створки раковин моллюсков, выброшенных штормами и прибоем на берег, массой царапин и прочих повреждений, в результате которых их внешняя поверхность быстро изнашивается. Соответственно, наличие гладких раковин в арсенале орудий труда неандертальцев означает, что древние люди нашли их не на берегу моря, но собрали непосредственно с его дна.

Это, в свою очередь, указывает на то, что неандертальцы умели нырять, так как колонии Callista chione встречаются в окрестностях Гротта-дей-Мошерини на глубине в несколько метров. Как предполагают ученые, древние жители этой пещеры ловили этих моллюсков не для еды, а для изготовления высококачественных скребков, чью острую грань можно было легко обновлять.

Все подобные находки, как считают исследователи, говорят о том, что неандертальцы могли систематически нырять, что раньше считалось крайне нехарактерной для них чертой поведения. Это в очередной раз говорит о том, что неандертальцы почти ни в чем не уступали предкам современных Homo sapiens, заключают ученые.