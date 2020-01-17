https://news.day.az/unusual/1194686.html Неандертальцы оказались хорошими ныряльщиками

Неандертальцы оказались хорошими ныряльщиками

Это интересно, 17 января 2020 01:05 209

Раскопки в одной из пещер в центральных регионах Италии указали на то, что неандертальцы регулярно ныряли на дно Средиземного моря для того, чтобы собирать раковины различных моллюсков. Статью об этом опубликовал научный журнал PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы начинаем понимать, что неандертальцы охотились не только на крупных млекопитающих. Они умели и рыбачить, и даже нырять, пользуясь мешками с воздухом для дыхания. Вполне возможно, что неандертальские ныряльщики умели опускаться на глубину в 2-4 метра, собирая интересующих их моллюсков", - рассказала Паола Вилья, археолог из Колорадского университета в Боулдере (США), которая участвовала в работе.

Ученые достаточно долго считали, что неандертальцы заметно уступали кроманьонцам и другим ранним Homo sapiens в культурном развитии. Предположительно, они не умели говорить, у них не было культуры и религии, они даже не умели разжигать огонь. Раскопки последних лет показывают, что эти представления были ошибочными.

В частности, четыре года назад археологи нашли в хорватской пещере Крапина изготовленные неандертальцами ожерелья из когтей хищных птиц, а на севере Испании позже ученые нашли сразу несколько образцов "продвинутой" неандертальской наскальной живописи. Вдобавок специалисты выяснили, что они коллекционировали камни, варили лечебные отвары и рисовали абстрактные татуировки, кроме того, у них были достаточно сложные погребальные ритуалы.

Изучая результаты раскопок на территории пещеры Гротта-дей-Мошерини, которая расположена на берегу моря в центральных регионах Италии, Вилья и ее коллеги нашли еще один пример необычного поведения неандертальцев. Их следы на территории пещеры были открыты еще в середине прошлого столетия, и с того времени она постоянно привлекает внимание ученых, несмотря на то, что вход в пещеру в начале 1970 годов заблокировали дорожно-строительные работы.

Ныряльщики каменного века

В прошлом археологи и антропологи успели извлечь из пещеры множество артефактов и орудий труда, в том числе почти две сотни инструментов, изготовленных из створок раковин моллюсков вида Callista chione. Их открытие стало большой неожиданностью для ученых середины прошлого столетия, так как раньше они не находили неандертальских рубил и прочих орудий, которые были бы сделаны из раковин обитателей морей.

Авторы статьи детально изучили структуру и форму каждого такого инструмента, пытаясь понять, для чего они предназначались и как были изготовлены. Оказалось, что внешняя поверхность примерно четверти ракушек была не шершавой, как этого ожидали исследователи, а гладкой.

Как правило, песок и волны обычно быстро покрывают створки раковин моллюсков, выброшенных штормами и прибоем на берег, массой царапин и прочих повреждений, в результате которых их внешняя поверхность быстро изнашивается. Соответственно, наличие гладких раковин в арсенале орудий труда неандертальцев означает, что древние люди нашли их не на берегу моря, но собрали непосредственно с его дна.

Это, в свою очередь, указывает на то, что неандертальцы умели нырять, так как колонии Callista chione встречаются в окрестностях Гротта-дей-Мошерини на глубине в несколько метров. Как предполагают ученые, древние жители этой пещеры ловили этих моллюсков не для еды, а для изготовления высококачественных скребков, чью острую грань можно было легко обновлять.

Все подобные находки, как считают исследователи, говорят о том, что неандертальцы могли систематически нырять, что раньше считалось крайне нехарактерной для них чертой поведения. Это в очередной раз говорит о том, что неандертальцы почти ни в чем не уступали предкам современных Homo sapiens, заключают ученые.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая 00:45, В мире 563
В ООН сообщили о самом сильном замедлении роста мирового ВВП за 12 лет 00:15, В мире 625
ЕС может отправить контингент в Ливию - премьер Италии 16 января 23:34, В мире 896
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой 16 января 22:33, В мире 1 149
Шамкирская битва спасла тысячи азербайджанцев, поэтому она вызывает истерику у армян - Историк о событиях 1918 года 16 января 22:23, Политика 1 553
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек - угроза теракта 16 января 22:20, В мире 1 418
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак 16 января 22:07, В мире 1 255
Секретарь Союза журналистов России Джазоян заговорил об "упругости армянского кода" 16 января 21:37, Политика 1 778
Азербайджан заработал больше 400 млн. на таможенных пошлинах - за 1 месяц 16 января 21:35, Экономика 1 478
Опубликовано официальное изображение Huawei P40 - ФОТО 16 января 21:27, Технологии 1 382
Погода сжалилась над горящей Австралией: начались проливные дожди - ВИДЕО 16 января 21:18, В мире 1 875
Toyota вложила рекордную сумму в стартап, создающий электрическое аэротакси 16 января 21:05, Технологии 1 506
В Европе предложили создать новый союз с Россией 16 января 21:00, В мире 1 627
Из коробки iPhone уберут бесплатные наушники 16 января 20:57, Технологии 1 657
Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм 16 января 20:55, Туризм 1 508
После мятежа сотрудников управления Службы разведки Судана ее глава подал в отставку 16 января 20:53, В мире 1 538
Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет 16 января 20:49, В мире 1 621
В ООН заявили о значительном улучшении обстановки в Йемене 16 января 20:45, В мире 1 535
Госагентство обязательного медстрахования Азербайджана внесло ясность в вопрос совместного финансирования 16 января 20:40, Общество 1 856
Bu şəxslərin maaşları 50 faiz artırıldı 16 января 20:36, Azərbaycanca 2 417
Компартия Греции призвала аннулировать оборонное соглашение с США 16 января 20:33, В мире 1 580
Египет объявил о создании семью странами газового форума 16 января 20:25, В мире 1 634
Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву 16 января 20:20, В мире 1 594
На крупном проспекте в Баку образовалась большая пробка из-за ДТП - ФОТО 16 января 20:11, Общество 2 267
Tanınmış azərbaycanlı jurnalist Medvedevlə bağlı xatirələrini bölüşdü 16 января 20:08, Azərbaycanca 1 775
Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра РФ 16 января 19:56, Политика 1 673
Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в сфере ИКТ 16 января 19:48, Экономика 1 720
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности 16 января 19:36, В мире 1 737
Германия выплатит €40 млрд регионам и компаниям, пострадавшим от отключения угольных электростанций 16 января 19:23, В мире 1 807
Bakı metrosunda həyəcanlı anlar - Eskalator dayandı - VİDEO 16 января 19:21, Azərbaycanca 2 210
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму 16 января 19:17, Экономика 1 839
В YARAT презентовали фильм о музыкальной терапии «Диалоги с Зулейхой» - ФОТО 16 января 19:10, Культура 1 973
Названа причина посадки российского самолета на недостроенную полосу вблизи аэропорта 16 января 19:02, В мире 2 062
В Евросоюзе рассказали о тоске по Великобритании после Brexit 16 января 18:55, В мире 1 945
В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы - ФОТО 16 января 18:47, Культура 2 006
ЦБ Турции снизил процентную ставку сильнее, чем ожидалось 16 января 18:35, В мире 2 090
В одном из районов Баку завтра будут перебои в электроснабжении 16 января 18:24, Общество 3 305
Дональд Трамп заявил, что США заключили с Китаем "одну из величайших сделок" в истории 16 января 18:17, В мире 2 128
В парламенте Ирана обсудят меры, направленные против влияния США 16 января 18:10, В мире 2 110
В Азербайджане завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты 16 января 18:04, Политика 2 145
В Германии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие 16 января 18:00, В мире 2 132
Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева 16 января 17:56, В мире 2 235
ЦИК Азербайджана внес ясность в вопрос регистрации кандидатов в депутаты несколькими избирательными округами 16 января 17:46, Политика 2 167
Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером 16 января 17:42, В мире 2 362
Вниманию желающих досрочно окончить среднюю школу 16 января 17:38, Общество 2 609
Талибан предложил США временное перемирие 16 января 17:33, В мире 2 226
В Баку состоится концерт "Легендарные рок-хиты" 16 января 17:29, Культура 2 269
В Азербайджане запустили Pay Ring 16 января 17:24, Экономика 2 376
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести 16 января 17:20, Политика 2 234
Российский самолет экстренно сел на недостроенную полосу вблизи "Домодедово" 16 января 17:17, В мире 2 410
Изменен состав Комиссии по вопросам гражданства Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА 16 января 17:16, Политика 2 363
Госдума РФ утвердила Мишустина на пост премьер-министра 16 января 17:14, В мире 2 326
В Раде Украины создали группу по межпарламентским связям с Азербайджаном 16 января 17:10, Политика 2 246
Эльбай Гасымзаде: Превращение Баку в один из самых привлекательных городов мира напрямую связано с именем Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО 16 января 17:06, Политика 11 709
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории 16 января 17:01, В мире 2 388
В структуре Центробанка Азербайджана произошли изменения 16 января 16:53, Экономика 2 567
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Центра Службы "ASAN" в Нахчыване 16 января 16:50, Политика 2 776
В известной сети супермаркетов в Баку изъяли 12 тонн непригодного к употреблению масла - ФОТО 16 января 16:46, Общество 9 552
Определены даты вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру в Азербайджане 16 января 16:35, Общество 2 666
В Управлении мусульман Кавказа почтили память жертв трагедии 20 Января 16 января 16:31, Общество 2 538
Мэтью Брайза: После парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее 16 января 16:19, Политика 2 524
Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" - ФОТО - ВИДЕО 16 января 16:08, Культура 2 720
Названо количество контейнерных поездов, отправленных из Китая через Каспий 16 января 15:57, Экономика 2 677
Россия направит большую делегацию для наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане - Леонид Слуцкий 16 января 15:50, Политика 6 344
Азербайджанцы стали чаще пользоваться ж/д транспортом - ФОТО 16 января 15:46, Экономика 2 819
День 20 Января стал символом несокрушимой воли азербайджанского народа в борьбе во имя независимости - Управление мусульман Кавказа 16 января 15:39, Общество 2 976
На одной из станций бакинского метро произошло сильное задымление 16 января 15:27, Общество 3 908
Microsoft запустила новый браузер 16 января 15:18, Технологии 2 808
Турция начинает отправлять военных в Ливию - Эрдоган 16 января 15:12, В мире 2 962
Стал известен состав долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане 16 января 15:08, Политика 2 713
В YARAT представили цикл документальных фильмов "Артефакты Кавказа" - ФОТО 16 января 14:53, Общество 2 943
В Баку задержана банда, продающая поддельные Jack Daniels, Chivas и другие напитки - Спецоперация - ФОТО - ВИДЕО 16 января 14:42, Общество 6 320
Началось размещение вынужденных переселенцев из Лачына в Агджабеди - ФОТО 16 января 14:30, Общество 3 274
Польша купит у США истребители F-35 16 января 14:23, В мире 2 990
В Баку ожидается 10 градусов тепла - Прогноз 16 января 14:16, Общество 4
Закир Гасанов проинспектировал строящиеся военные объекты - ФОТО 16 января 14:12, Политика 3 023
Могут ли «Торы» сбивать «Полонезы»? - анализирует Эльхан Алескеров 16 января 14:09, Политика 3 696
В Азербайджане подготовлена брошюра для кандидатов в депутаты 16 января 14:05, Политика 2 931
TANAP превратил Турцию в энергетических хаб - Эрдоган 16 января 14:02, Экономика 3 229
В Азербайджане стало больше трудовых договоров в частном секторе 16 января 13:58, Экономика 3 080
В Баку пройдет премьера оперы в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова 16 января 13:55, Культура 2 978
В Азербайджане за поддельный диплом уволена директор школы 16 января 13:53, Общество 4 629
В Грузии напали на филиал SOCAR 16 января 13:50, Общество 3 716
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии 16 января 13:48, В мире 3 018
Более половины населения Турции считают Азербайджан самым надежным другом - Опрос 16 января 13:40, Политика 3 263
В Китае произошло сильное землетрясение 16 января 13:28, В мире 3 219
Алексей Мухин: отставка Медведева может изменить все 16 января 13:22, В мире 3 577
Казахстан и Азербайджан реализуют перспективные проекты 16 января 13:19, Экономика 3 256
Двухмесячные рекордные наводнения в Венеции - ФОТОРЕПОРТАЖ 16 января 13:20, В мире 3 357
Сергей Марков объяснил отставку Медведева и назначение Мишустина 16 января 13:15, В мире 3 657
В Австралии пожарные спасли редкие древние сосны - ФОТО 16 января 13:12, В мире 3 148
Звезды российского балета выступят в спектакле "Лебединое озеро" в Баку 16 января 13:10, Культура 3 915
Микаил Джаббаров назвал стратегические задачи, стоящие перед минэкономики 16 января 13:08, Экономика 3 376
ОБСЕ провела мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении 16 января 13:05, Политика 3 119
Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки - Роухани 16 января 13:02, В мире 3 195
Объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг рекордных показателей - ЦИФРЫ 16 января 12:56, Экономика 3 340
Глава Бакинского офиса СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в период выборов 16 января 12:52, Политика 3 137
Объем экспорта в ненефтяном секторе вырос 16 января 12:49, Экономика 3 219
Устройства Fitbit получили важную медицинскую функцию раньше Apple Watch 16 января 12:45, Технологии 3 283
Доходы населения растут в 3 раза быстрее инфляции - Микаил Джаббаров 16 января 12:41, Экономика 3 434
Вниманию водителей - парковка в определенных местах Баку бесплатная - ФОТО 16 января 12:38, Общество 4 734
В Азербайджане определены права работников и предпринимателей туризма 16 января 12:35, Туризм 3 346
Азербайджан - первый в СНГ по минимальной пенсии - Заявление министра 16 января 12:32, Экономика 3 950
Bank of Baku-dan BİZNES KREDİTLƏRİ – 2.000.000 AZN-dək və KOMİSSİYASIZ (R) 16 января 12:30, Azərbaycanca 3 550
Отныне через BirBank можно совершать NFC-платежи (R) 16 января 12:20, Экономика 3 399
В день выборов будет функционировать «горячая линия» Совета печати 16 января 12:17, Политика 3 308
Американо-иранское противостояние сохранится, возможно даже в острой форме - грузинский эксперт специально для Day.Az 16 января 12:13, Политика 3 480
Неиспользование ресурсов примерно 20% территорий Азербайджана - тяжелый груз для экономики - Али Ахмедов 16 января 12:07, Политика 3 295
Российское издание о преимуществах "открытого неба" Азербайджана 16 января 11:58, Экономика 3 686
Нушираван Магеррамли рассказал о роли СМИ во время предвыборного процесса 16 января 11:47, Политика 3 435
Армия США впервые взяла на службу мусульманку - ВИДЕО 16 января 11:43, В мире 3 852
Микаил Джаббаров: Уровень бедности в Азербайджане снизился в десять раз 16 января 11:40, Экономика 7 682
Сумгайыт был выбран не случайно - Ильгар Велизаде 16 января 11:36, Политика 3 857
Саадат Юсифова: 2019 год запомнится в Азербайджане как год коренных реформ 16 января 11:33, Политика 3 717
Резолюция Европарламента - серьезная дипломатическая победа Азербайджана - российский эксперт 16 января 11:22, Политика 4 249
ЦИК огласил количество зарегистрированных кандидатов 16 января 11:05, Политика 3 643
Медведев остался главой "Единой России" 16 января 10:58, В мире 3 763
Мишустин на встрече с "Единой Россией" анонсировал изменения в новом правительстве 16 января 10:56, В мире 3 896
"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера 16 января 10:53, В мире 3 767
На Android-смартфоны вернут функцию записи звонков 16 января 10:48, Технологии 3 836
Армянский экономист разгромил Никола Пашиняна 16 января 10:38, Политика 4 317
США пригрозили Европе пошлинами на автомобили 16 января 10:33, В мире 3 810
Кадыров проходит курс лечения 16 января 10:27, В мире 4 793
Али Ахмедов: Азербайджан высоко ценит сотрудничество с ООН 16 января 10:23, Политика 3 742
Торговая сделка США и Китая привела к росту нефти 16 января 10:20, Экономика 3 857
Qranta qarant kimi baxan radikallar, yaxud Əli Kərimlinin sönən tüstüsü 16 января 10:15, Azərbaycanca 3 912
Авария самолета Bek Air могла произойти из-за обледенения авиалайнера 16 января 10:13, В мире 3 894
Золото в Азербайджане подорожало 16 января 10:10, Экономика 3 947
Анастасия Лаврина: 2019-й год был для Азербайджана весьма успешным 16 января 10:07, Политика 3 850
Минздрав Азербайджана предупредил выезжающих за границу 16 января 10:04, Общество 5 707
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 16 января 10:02, Политика 3 762
FİNAL arzuları çin etdi - FOTO - VİDEO (R) 16 января 10:00, Azərbaycanca 3 873
Началась выдача открепительных удостоверений в преддверии парламентских выборов 16 января 09:56, Политика 3 816
В Рио-де-Жанейро закрываются олимпийские объекты 16 января 09:53, В мире 3 986
В Индии с рельсов сошел скорый поезд 16 января 09:47, В мире 3 922
Вадим Трюхан: Сотрудничество Украины и Азербайджана имеет огромный потенциал 16 января 09:42, Политика 3 986
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд 16 января 09:36, В мире 3 925
Меркель: Европа должна стать самостоятельнее, в том числе в военной сфере 16 января 09:29, В мире 3 987
Первый случай пневмонии зафиксирован в Японии 16 января 09:20, В мире 4 032
Instagram перестанет показывать отфотошопленные снимки 16 января 09:13, Технологии 5 149
Неизвестный открыл стрельбу в российском суде 16 января 09:06, В мире 4 168
Пентагон подписал контракт на создание гиперзвукового оружия 16 января 09:00, В мире 4 159
Минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений - отчет NASA 16 января 08:46, В мире 4 193
Пентагон решает, надо ли направлять на Ближний Восток дополнительные силы 16 января 08:38, В мире 4 209
Инфляция в Аргентине превысила 50% 16 января 08:26, В мире 4 213
В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем 16 января 08:12, В мире 4 279
В 2019 году Азербайджан продолжал оставаться островком стабильности в проблемном регионе - Ильгар Велизаде 16 января 08:00, Политика 4 329
Макрон призвал бороться с фейк-новостями и раскритиковал соцсети 16 января 07:52, В мире 4 356
"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина 16 января 07:46, В мире 4 461
США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки 16 января 07:32, В мире 4 432
Ещё новости