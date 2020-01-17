https://news.day.az/unusual/1194687.html Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Это интересно, 17 января 2020 02:08 74

Кошки - одни из самых загадочных существ на земле, которые при этом обладают массой различных причуд. В их числе - требовать хозяина открыть ту или иную дверь, а потом просто сидеть и не двигаться. Зачем же кошка делает это, если не хочет заходить? Для этого существует несколько причин, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Контроль над пространством

Если у вас есть кошка, и вы думаете, что она живёт у вас, то вы глубоко ошибаетесь. На самом деле уже не вы, а кошка контролирует окружающее вас пространство, и именно она является здесь главной. Поэтому ей необходимо знать о том, что происходит в каждом уголке квартиры или дома и иметь к нему доступ. Если дверь в какую-либо комнату закрыта, то у неё не будет возможности проверить, что там происходит. Вашего питомца будет это раздражать, и он будет требовать открывать для него двери. Если ваша кошка просит открыть дверь и не заходит, это значит, что она просто хотела, чтобы вы открыли дверь, но ей вовсе не нужно никуда идти, ведь ей достаточно того, чтобы просто заглянуть в другую комнату и убедиться, что всё под контролем.

Необходимость во внимании

Ещё одна причина того, что кошка просит открыть дверь, но не заходит, заключается в том, что ей важен сам факт, что вы оторвётесь от своих дел и окажете ей такую незначительную услугу. Таким образом она вовсе не издевается, а привлекает к себе внимание: ей приятно уделённое ей время и ваше желание сделать её жизнь более комфортной. Она знает, что вы позаботитесь о ней, но иногда она будет требовать этого именно сейчас.

Подготовка к спринту

Кошки - подвижные животные, и им нравится устраивать гонки по всей квартире и сметать всё на своём пути. Но если двери будут закрыты, то кошка будет существенно ограничена в своём передвижении. Таким образом, просьба открыть дверь может быть подготовкой квартиры к разминке.

Услуга потусторонним силам

Существует мнение, что кошки обладают особыми мистическими способностями, одна из которых - это умение видеть потусторонние сущности. Так это на самом деле или нет, человечеству пока что неизвестно, однако такое мнение имеет место. Если кошка общается с потусторонними существами или духами, то она вполне может попросить вас открыть дверь не для неё, а для кого-то другого. Именно поэтому она не двигается, а просто смотрит в дверной проём. 

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