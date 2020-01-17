Страх полета - как перестать переживать

В современном мире полеты превратились во что-то обыденное и привычное для жителя любого крупного города. В гости к родным в другой город на выходные? Легко! Всего лишь несколько часов полёта и вы уже сидите вместе с родными за одним столом и уплетаете праздничный ужин.

Но что делать если вы не житель крупного города и/или одна мысль о перелете даже о таком не продолжительном вызывает чувство ужаса, у вас дрожат колени и даже самый сладкий предстоящий отдых так красиво расписанный туристическим операторам вас не радует?

Практически у каждого человека на этой планете бывает состояние, которое психологи называют коротким и привычным для нас словом - страх. Давай те разберемся что же это такое?

Ученые относят появление понятия "страх" к интуитивному инстинкту самосохранения, который вырабатывается на генетическом уровне, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Иными словами, если кто-то из ваших предшественников в роду был аэрофобом (боялся полетов), то вполне возможно, что вы или ваши дети тоже унаследуют такой страх. Кстати за частую страхи при перелетах не заканчиваются только аэрофобией, так же пассажиров может мучить клаустрофобия (боязнь замкнутых пространств) или акрофобия (боязнь высоты).

Принято считать, что страх имеет защитный характер, а наш организм сопровождают физиологические изменениями высшей нервной системы, соответственно меняется частота пульса и сбивается дыхание, скачет артериальное давление, вырабатывается желудочный сок.

Но причиной страха может быть не только реальная опасность, но и воображаемая. В случае с перелетами за частую так и происходит. Мы видим в кинотеатрах и на экранах телевизоров - фильмы, реальные новостные сюжеты, и в дальнейшем проецируем их на свою жизнь.

Организм получает долю стресса и теряет нервные клетки, которые к слову не восстанавливаются. А на самом деле никакой опасности и не было, немного хорошего воображения и такие впечатлительные мы.

По статистике самолет считается одним из самых безопасных видов транспорта. Психологи советуют вспоминать об этом почаще, а также занимать себя весь полет интересными и нужными делами, так время бежит не заметнее.

Итак, топ десять вещей которыми стоит заняться в самолете для продуктивного времяпрепровождения:

-Освойте технику правильного дыхания. Сделайте дыхательную гимнастику, это не только успокоит ваш организм, но и поможет меньше уставать при физической нагрузке.

-Скачайте книгу, которую давно хотели прочитать на планшет. Планшет - это лучший вариант для поездок. Это и игры, и книги, и плеер, и кино посмотреть.

-Посмотрите захватывающий фильм или полезное видео.

-Учите языки. Английский, немецкий, французский, итальянский, китайский, в общем какой вам по душе!

-Постарайтесь расслабиться (смотри пункт 1) и поспать.

-Подумайте о цели полета, распланируйте свои передвижения, напиши себе заметки.

-Пройдитесь по самолету, вам нужно размяться. Ноги стали ватные, спина затекла, это не дело!

-Почистите память своего телефона, фотографии, картинки, музыка, видео. Наверняка накопилось то, что можно удалить!

-Послушайте любимую музыку с закрытыми глазами.

-Поговорите с соседом или со стюардессой, за частую последние легко идут на контакт и готовы рассказать много интересного из своей работы.

Не бойтесь своих страхов, и у вас все обязательно получится!