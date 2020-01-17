https://news.day.az/unusual/1194691.html Ученые нашли гены, отвечающие за алкоголизм

Ученые нашли гены, отвечающие за алкоголизм

Это интересно, 17 января 2020 05:10 88

Специалисты из Ливерпульского университета в Великобритании установили, что неудержимое желание выпить может быть обусловлено наличием у человека определенных вариаций генов.

Из-за них он может получать от спиртного больше удовольствия, чем остальные люди.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ученые проанализировали ДНК 125 тысяч британцев в возрасте от 40 до 69 лет. Всех участников попросили определить, сколько алкоголя они потребляют -назвать приблизительное количество бокалов вина или кружек пива, которые они выпивают за неделю.

Исследователи ориентировались на британские рекомендации по потреблению алкоголя. К проблемной группе были отнесены мужчины и женщины, которые еженедельно употребляют более 50 и 35 единиц алкоголя соответственно. В одной бутылке вина содержится около 10 единиц, в банке пива крепостью в 5% - 2 единицы.

Ученые проанализировали геном добровольцев и нашли шесть вариаций генов, некоторые из которых уже фигурировали в предыдущих исследованиях.

Например, DRD2, связан с чувством удовольствия и вознаграждения. Из-за за KLB алкоголь и сладкие продукты могут казаться более приятными на вкус.

Низкие уровни ADH1B связаны с алкоголизмом, это один из наиболее тщательно изученных генов в этой области. Он кодирует ферменты, расщепляющие алкоголь. Метаболизм алкоголя вызывает неприятные побочные эффекты - тошноту, учащенное сердцебиение.

У людей с низким уровнем ADH1B этот процесс замедляется, поэтому они могут употреблять алкоголь на протяжении длительного времени, но при этом не чувствовать признаков алкогольной интоксикации.

Эксперименты на червях показали, что "выключение" генов может снизить риски.

"Улучшенное понимание генетического риска употребления алкоголя приведет к дальнейшему изучению и, как мы надеемся, разработке новых методов лечения людей с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя", - отметил один из авторов исследования доктор Эндрю Томпсон.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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