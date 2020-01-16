Поблизости от Земли нашли гигантскую планету

Ученые Национального института астрофизики Италии нашли признаки новой планеты, вращающейся вокруг Проксимы Центавра - звезды, находящейся поблизости от Солнечной системы. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Потенциальный новый объект был обнаружен при наблюдениях за лучевой скоростью звезды. Оказалось, что положение светила слегка меняется, и это не связано с вращением другой планеты - Proxima b.

Новая планета, названная Proxima c, скорее всего, относится к классу суперземель, то есть имеет массу, большую, чем у Земли, но уступает ледяному гиганту Нептуну. Она является непригодной для обитания, поскольку находится на большом расстоянии от светила. Возможно, это замерзший мир или планета с водородно-гелиевой атмосферой. Однако обычно подобные небесные тела не образуются в таких местах.

Считалось, что суперземли формируются рядом со "снеговой линией" - расстояния от звезды, где жидкая вода замерзает. Proxima c должна находиться намного дальше, чем эта условная граница, поэтому ее возможное открытие ставит под сомнение эту гипотезу. Однако у исследователей все еще есть сомнения в реальном существовании планеты. Есть вероятность, что наблюдаемые колебания в положении звезды связаны с ее собственной активностью. Будущие исследования помогут решить эту проблему.