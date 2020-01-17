https://news.day.az/unusual/1194817.html "Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

Это интересно, 17 января 2020 13:00 58

Австрийская деревушка Хальштатт (или Гальштат) страдает из-за популярности "Холодного Сердца". Благодаря особенному расположению, позволяющему делать уникальные фотографии настоящей австрийской глубинки на фоне изумительной природы, Хальштатт стал вдохновением для создателей мультфильма, передает Day.Az со ссылкой на tlum.ru.

В общине живёт всего 780 человек, и с 1997 года она является объектом наследия ЮНЕСКО. Первоначально популярность пришла к Хальштатту ещё в 2006 году, когда его показали в южнокорейском телевизионном шоу про путешествия. С тех пор деревню ежедневно посещают 10 000 путешественников со всей Азии. А сейчас, после успеха "Холодного Сердца", их стало ещё больше. Ведь именно это уникальное место стало вдохновением для создания королевства Эренделл, где живут Анна и Эльза.

Живописная красота деревушки притягивает туристов, желающих сделать множество фотографий и даже сыграть свадьбу, а некоторые даже позволяют себе нарушать личное пространство местных жителей, заходя в их дома. Австрийские власти ввели ограничение на количество автобусов, въезжающих в городок, а также на минимальное время пребывания в городе, чтобы поднять местным жителям доход от туризма. Но, тем не менее, хальштаттцы всё ещё страдают от бесцеремонности некоторых путешественников.

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