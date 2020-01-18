https://news.day.az/unusual/1195113.html Азербайджанскую певицу осыпали деньгами, которые собрали веником - ВИДЕО

Азербайджанскую певицу осыпали деньгами, которые собрали веником - ВИДЕО

Это интересно, 18 января 2020 10:19 85

Азербайджанская певица Джанан на мужской вечеринке в Грузии оказалась под "денежным дождем".

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, один из танцующих гостей в буквальном смысле осыпал ее деньгами.

Певица продолжила свое выступление, не скрывая удивления. Лежащие на полу банкноты затем собрали веником.

Этот момент был снят на видео, которое Джанан опубликовала в своем Instagram.

Певица сопроводила публикацию следующим комментарием:

"Я вместе со своими поклонниками в Грузии. Можете поучать меня, мне неважно ваше мнение".

Данное видео было неоднозначно встречено пользователями соцсети. Большинство раскритиковали певицу за такой поступок.

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