NASA показывает, как Земля разогрелась за 140 лет - ВИДЕО

Американское космическое агентство опубликовало ролик, демонстрирующий изменение климата Земли с конца XIX века до наших дней. Повышение температуры на планете привело к разрушительным пожарам 2019 года и ускорило таяние ледников, передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru.

"В 2015 году мы перешли в режим повышения температуры больше чем на 2 градуса по Фаренгейту (чуть более 1 градуса по Цельсию), и нам вряд ли удастся вернуться назад, - размышляет Гевин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда (GISS). - Здесь показано, что происходящее длится уже давно, что долгосрочные тенденции обусловлены повышением уровня парниковых газов в атмосфере планеты".

Тенденция потепления земной атмосферы ускоряется. Последнее десятилетие было самым теплым за всю историю наблюдений. "Каждое десятилетие с 60-х годов явно было теплее, чем предыдущее", - подчеркивает Шмидт.

На видео демонстрируется изменчивость температурного состояния атмосферы Земли, начиная с 1880 и заканчивая 2019 годами. Американское космическое агентство подчеркивает, что катастрофические пожары, поразившие сибирские, амазонские и австралийские леса в 2019-м, а также интенсивное таяние ледяного щита Гренландии - прямое следствие потепления. В NASA пришли к выводу, что выбросы двуокиси углерода, мощного парникового газа, растут стремительнее, чем прежде. Уровень CO2 в атмосфере не повышался миллионы лет, а теперь увеличивается беспрецедентными темпами и по геологическим, и по историческим меркам.

Выводы агентства о температурном рекорде 2019 года основываются на данных 20 тыс. метеорологических станций и совпадают с результатами других исследовательских институтов, таких как Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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