https://news.day.az/unusual/1195189.html Точный гороскоп на воскресенье: черта этого дня – непредсказуемость и спонтанность

Точный гороскоп на воскресенье: черта этого дня – непредсказуемость и спонтанность

Это интересно, 19 января 2020 00:10 67

Отличительная черта гороскопа на сегодня - это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Другая же черта этого дня - непредсказуемость и спонтанность. Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, налетая как ураган, что может проявиться в любых сферах вашей жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда, но все же, окунаясь в водоворот романтических страстей и импульсивных поступков, старайтесь не потерять голову.

Овен

Сегодня в жизнь Овна ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Овна увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Овна еще долго могут расходиться по его судьбе, словно круги по воде.

Телец

Сегодня звезды гороскопа будут благосклонны к Тельцу! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Тельца вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Тельца убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся сегодня интуиция.

Близнецы

Сегодня с самого утра в душе у Близнецов начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сами Близнецы могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Близнецов вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

Рак

Сегодня день у Рака обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться сегодня не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Раку прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Рак будет еще долго сожалеть об этом.

Лев

Сегодня Льву будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ему захочется провести дома, однако в течение дня планы Льва могут неоднократно меняться. Хоть сам Лев сегодня и не настроен проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Льву по-настоящему комфортно.

Дева

Сегодня Деве захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Дева поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят ее резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ей в голову, напомнив о поговорке: "Охота пуще неволи".

Весы

Сегодня Весы могут ожидать разнообразные сюрпризы! В их сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Весы настолько внезапно, что они совершенно не успеют к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть - здесь уж кому как повезет.

Скорпион

Сегодня Скорпиона лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Скорпиону сегодня может показаться, что он - само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Скорпиона - так всем будет лучше!

Стрелец

Сегодня самый эффективный путь для Стрельца - это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Стрельцу следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции - она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.

Козерог

Сегодня творческий порыв может накатить на Козерога совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Козерога с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

Водолей

Сегодня никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Водолея с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Водолею сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Водолей не будет раздражаться на досадные помехи.

Рыбы

Сегодня день у Рыб в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

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