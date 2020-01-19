Самые опасные средства бытовой химии

Современные хозяйки активно используют синтетические средства при мойке, стирке и уборке.

Однако у любого удобства есть своя изнанка. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие моющие и чистящие средства особенно вредны.

Спреи и полироли для мебели

Кроме красивого блеска они оставляют частицы нитробензола и фенола, которые без усилий проникают в организм через кожу. Оба вещества отрицательно влияют на нервную систему и вызывают болезни дыхательных путей.

Средства для мытья окон и зеркал

Волшебная голубая (чаще всего) жидкость содержит совсем не чудесный 2-бутоксиэтанол, который при длительном применении в непроветриваемой комнате негативно сказывается на здоровье печени и почек. Кроме того, он может спровоцировать отек легких.

Средства для ковров

Гидроксид аммония и перхлорэтилен в их составе вызывают различные аллергические реакции дыхательных путей, кожи и слизистых носа и глаз.

Средства для унитаза

Излишне говорить, что все манипуляции с ними можно делать только в перчатках. Также лучше всего включить вытяжку и не закрывать дверь. Такие жидкости содержат соляную кислоту, которая раздражает кожу и органы дыхания.

Средства для духового шкафа

В их составе - гидроксид натрия, который разъедает кожу и вызывает аллергические реакции дыхательных органов.

Кстати, смешивать различные химикаты для углубленного очищения нельзя, реакция может быть непредсказуемой, в результате можно получить сильнейшее отравление. Есть и сравнительно безопасные аналоги бытовых средств - сухая горчица, сода, лимонная кислота, уксус - но их эффективность требует больше времени и терпения.