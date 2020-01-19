https://news.day.az/unusual/1195200.html Ученые назвали причину гибели динозавров

Ученые назвали причину гибели динозавров

Это интересно, 19 января 2020 05:10 236

К исчезновению динозавров привело падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность. К такому выводу пришли палеоклиматологи из Йельского университета в США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Большинство ученых считают, что причиной массового вымирания видов, в том числе динозавров, стал огромный астероид, врезавшийся в Землю 66 миллионов лет назад. Однако есть и другая версия, согласно которой к вымиранию могли привести массовые извержения вулканов в регионе Деканские траппы (сейчас это территория Индии).

Исследователи попытались установить точное время масштабных выбросов вулканического газа, которые происходят во время таких извержений. Для этого они сравнили глобальное изменение температуры и данные анализа изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта.

Оказалось, что большая часть углекислого газа попала в атмосферу задолго до удара метеорита. Вулканическая активность в позднем меловом периоде вызвала постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса, но не массовое вымирание.

Некоторые виды, по словам ученых, мигрировали к Северному и Южному полюсам, но вернулись задолго до столкновения с астероидом.
Соответственно, считают палеоклиматологи, единственной причиной смерти динозавров был метеоритный удар.

При этом они допускают возможность ошибки и готовы пересмотреть свои выводы при наличии существенных доказательств.

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