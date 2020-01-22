https://news.day.az/unusual/1195262.html Исследование: о чём говорит ваш любимый цвет

Исследование: о чём говорит ваш любимый цвет

Это интересно, 22 января 2020 01:05 122

Ответьте на вопрос, какой ваш любимый цвет? А какой цвет нравился раньше? А до того? Возможно, вы считали, что любовь к определенному цвету прописана на генетическом уровне и никогда не изменяется? Ведь на то он и любимый. А любимым не изменяют.

Зато у ученых есть пару теорий, которые объясняют заинтересованному человечеству, что влияет на выбор того или иного цвета и что на вкус и цвет фломастеры могут быть разными у одного и того же индивида. А если ваш любимый - голубой, что скорее всего, как считают серьезные исследователи, то и на этот счет у них есть замечательная теория.

Цвета - один из самых значимых атрибутов повседневной жизни. Ребёнок уже в возрасте 2-3 месяцев начинает различать игрушки по цветам и неодинаково реагировать на разный окрас погремушек. Уже на этой стадии развития можно говорить о самоидентификации и выбирать любимчиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff , Стивен Палмер и Карен Шлосс всю жизнь изучали цвета и их воздействие и авторитетно заявляют, что тяга к специфическим оттенкам обусловлена в первую очередь эмоциональными ассоциациями. Например, если вы терпеть не можете брокколи, никого не удивит, что зеленый цвет не вызывает у вас теплых чувств. А если вы любитель общаться с помощью эмодзи, то желтый цвет вам в руки. Конечно, бывают сложные ситуации, когда один и тот же цвет имеет позитивную и отрицательную коннотацию. Например, коричневый - это одновременно и цвет шоколада, и цвет совсем не шоколада.

На всем белом свете отыскался только один безупречный колер.

"Если взять и сложить все объекты синего цвета, то неожиданно окажется, что все они вызывают положительные эмоции", - делится открытием Карэн Шлосс, доцент кафедры психологии в университете Висконсина. "Чтобы найти по-настоящему негативные синие объекты, нужно еще постараться. А те, которые кажутся негативными, оказываются не на столько уж и синими при более пристальном рассмотрении".

Ученые в своих исследованиях чаще всего оперируют понятиями "синие небеса" и "чистая вода", потому что наука должна быть объективной, и именно эти ассоциации являются интернациональными, независимо от пола, расы и прописки человека.

Американский Институт цвета Pantone назвал "классический синий" цветовым трендом 2020 года в честь того, что это самый популярный цвет. В компании описывают фаворита словами "успокаивающий" и "умиротворяющий", и рассчитывают, что он принесет всем мир и спокойствие в следующем году.

Может возникнуть правомерный вопрос: "Неужели я покупаю синий автомобиль, халат и чехол на телефон, только потому, что думаю о небесах?" Не обязательно.

В 2011 году психологи изучали связь между фанатизмом студентов и цветами-символами соответствующих учебных заведений, а именно: синий с золотым - в Беркли, и красный с белым - в Стэнфорде. Учащиеся не только предпочитали цвета своего учебного заведения больше, чем цвета своих конкурентов, но оказалось, что чем больше ученики были преданны своей альма-матер, тем более им импонировала родная расцветка. Естественно, никто не выбирает вуз по цвету флаг. Но исследования иллюстрируют, что человеческий опыт является определяющим связующим звеном между чувствами и предпочтениями.

В 2013 году та же пара ученых затеяла игру, чтобы заставить испытуемых испытывать смешанные чувства. Одной группе были показаны изображения "хороших" красных (красные розы, спелая клубника) и "плохих" зеленых (сопли, рвота). Другой группе предложили "хорошие" зеленые изображения (доллары, мятное мороженое, авокадо) и "неприятные" красные (прыщи, солнечные ожоги, снимки с операций). Эти эксперименты явно повлияли на восприятие соответствующих цветов у участников, правда, на короткое время. На следующий день отвращение к "плохим" цветам значительно поубавилось.

Цветовые предпочтения склонны к изменениям в зависимости от времен года. Осенние цвета, такие как коричневый, золотой и оранжевый, обычно не сидят на пике популярности, но когда начинается листопад, отношение к этим оттенкам изменяется в лучшую сторону.

Итак, теперь вы знаете, что любимый цвет вы не получаете по наследству. И если у вас весь шкаф забит черными или красными платьями, есть смысл пойти в магазин и купить вещь какого-нибудь другого цвета, чтобы проверить, а вдруг вы любите эти вещи не потому, что ваш любимый цвет красный, а потому, что это ваши любимые вещи, а вот цвет можно подобрать и получше.

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