Любопытные факты для подзарядки мозга
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет подборку интересных фактов.
Звуки, издаваемые вашей машиной, создавались специально
Не правда ли, вам нравится, как кликает дверца или урчит мотор? Так вот, эти звуки добавлены специально. С развитием технологий и стандартов безопасности собственные звуки машины стали настолько слабыми, что производителям приходится усиливать их, порой даже добавляя лишние детали, чтобы машина звучала "правильно".
Эстафету олимпийского огня придумали в нацистской Германии
Хотя первыми олимпийский огонь зажгли греки, но всемирная эстафета впервые состоялась во время игр 1936 года в Берлине. С тех пор традиция сохранилась, поскольку она действительно хороша.
В Китае есть нелегальный парк развлечений, посвящённый игре World of Warcraft
Китай, помимо всего прочего, знаменит и своими подделками под фирменные вещи - от одежды до игрушек. А теперь еще и мест! Парк Joyland в городе Чанчжоу до боли напоминает об игре World of Warcraft - без какого-либо намёка на соблюдение авторских прав.
Некоторые пауки могут выстреливать свои нити, подобно Спайдермену
Пауки-плеваки ловят свою добычу, выплёвывая в неё пучок липких нитей, к тому же сдобренных ядом. Но не пугайтесь, они не способны поймать человека. Пока.
Преступления Фредди Крюгера на самом деле совершил Чарли Мэнсон?
В 1987 году работавший над франшизой актёр Джон Саксон написал сценарий приквела к "Кошмару на улице Вязов", в котором освещалась предыстория Крюгера. В шокирующем повороте событий Фредди оказывается невинной жертвой, а вина за приписываемые ему убийства детей лежит на Чарли Мэнсоне.
Производитель порнофильмов обманул весь мир при помощи фальшивого Евангелия
В 2012 году мир облетела сенсация - Иисус был женат! Доказательством тому служил древний кусок папируса. Но журналист издания "the Atlantic" углубился в проблему и выяснил, что автором вновь обретённого Евангелия является вовсе не жена Иисуса, а немецкий египтолог Вальтер Фриц, в свободное время занимающийся съёмкой семейного порно и продажей фальшивых артефактов.
Истории о волках-оборотнях восходят к викингам
Вы наверняка слышали о берсеркерах, воинах-викингах, которые после употребления грибов впадали в боевое неистовство. А самыми суровыми из всех берсеркеров были úlfheðnar, одевавшиеся в волчьи шкуры. Несшие кровь и разрушение налётчики породили легенды о людях, превращавшихся в волков.
Хакер взламывает сайты террористов
Не все герои носят трусы поверх колготок. Хакер, о котором известен только его никнейм - The Jester - подвергает атаке и обрушивает сайты террористов, попутно передавая властям скачанную оттуда информацию. Конечно, его действия нелегальны, но представители закона не торопятся его найти.
Ваш ответ на "Проблему вагонетки" не имеет отношения к действительности
Могли бы вы убить одного человека ради спасения пятерых? Оказывается, ваш ответ ничего не значит, поскольку в реальной жизни люди действуют совсем не так, как в гипотетических сценариях. Бельгийские исследователи пришли к такому выводу, сначала протестировав добровольцев, а затем поставив реальный эксперимент. (С мышами! И да, ни одна мышь не пострадала!)
Изобретателя лазера выкинули из собственного проекта
Физик Гордон Гулд отнёс своё изобретение в частную компанию, поскольку полагал, что не может получить патент без прототипа устройства. Компания получила на создание аппарата государственный грант, и это значило, что Гулд не может дальше участвовать в проекте - ведь в 1950-х годах он был связан с коммунистами.
Дания пыталась привлечь туристов при помощи женщин
В 2009 году получила распространение вирусная видеозапись, где датская женщина ищет отца своего ребёнка - иностранца, с которым провела одну ночь. Вскоре выяснилось, что это была кампания в поддержку туризма с невысказанным слоганом "Посетите Данию - здесь все женщины доступны".
Стенли Кубрик намеревался застраховаться от прибытия инопланетян
При создании своих фильмов Кубрик продумывал всё до мельчайших деталей. Однажды его посетила мысль: "А что же будет, если инопланетяне установят контакт прежде, чем "Космическая одиссея 2001 года" выйдет на экраны?" Он связался со страховым агентством в Лондоне и попытался купить страховку на случай, если появление инопланетян отвлечёт внимание зрителей от его фильма. Но цена оказалась такой астрономической, что режиссёр отказался от идеи.
Г.Ф. Лавкрафт работал "литературным негром" у Гарри Гудини
В 1920-х годах Лавкрафт получил заказ на написание рассказа о путешествии Гудини в Египет, а после узнал, что вся история была выдумкой. Тогда он от души добавил мистики и древних богов и назвал произведение "Погребённый с фараонами". Результат впечатлил заказчика, и впоследствии они сотрудничали ещё не раз.
Руководство армии США пыталось объявить сумасшедшим сержанта, сообщившего о нарушениях
В 2003 году сержант Фрэнк "Грег" Форд сообщил вышестоящему офицеру, что на военной базе Самарра в Ираке совершаются военные преступления, связанные с пытками. К своему несчастью, он был объявлен сумасшедшим, привязан к медицинским носилкам и отправлен в США. Через пару лет мир облетели печально знаменитые снимки из тюрьмы Абу-Грейб, и правда всё же всплыла наружу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре