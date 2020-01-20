Какие вещи в доме имели только советские богачи

Некоторые вещи в СССР появились гораздо позже, чем в развитых странах. Долгое время в союз завозили бытовую технику и другие предметы зарубежного производства. Однако для простых граждан они были недоступными или слишком дорогими, поэтому это можно было встретить только в квартирах богачей, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Памперсы

Прообраз современных памперсов появился в Советском Союзе только в 1990 году. До этого мамы использовали для новорожденных только пеленки или другие подручные средства. Однако в богатых семьях памперсы появились гораздо раньше. В 80-х годах их начали привозить из-за границы и достать их было очень тяжело.

Компьютеры

В начале 80-х годов в СССР появились первые компьютеры. Конечно, технический прогресс не стоит на месте и современные мониторы не имеют ничего общего с тем, что было в СССР. Тогда компьютеры считались пиком роскоши. Самым востребованным был Robotron 1715, который производили в ГДР. На нем были примитивные игры: тетрис, шахматы, крестики-нолики.

Микроволновая печь

В конце 70-х годов в СССР появились первые микроволновые печи. До этого люди грели еду на плите или в духовке. После появления этого бытового прибора, он становился украшением кухни, так как во многих семьях продолжали греть еду по-старинке. Самой популярной была модель "Электроника" 1981 года. В Союзе они появились с опозданием на 10 лет.

Фломастеры

Первые советские фломастеры появились в продаже в 1985 году. Однако дети из богатых советских семей пользовались ими еще в 1970-х. Тогда предметы для рисования привозили из-за рубежа, и достать их было очень тяжело.