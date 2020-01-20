https://news.day.az/unusual/1195264.html Какие вещи в доме имели только советские богачи

Какие вещи в доме имели только советские богачи

Это интересно, 20 января 2020 02:03 65

Некоторые вещи в СССР появились гораздо позже, чем в развитых странах. Долгое время в союз завозили бытовую технику и другие предметы зарубежного производства. Однако для простых граждан они были недоступными или слишком дорогими, поэтому это можно было встретить только в квартирах богачей, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Памперсы

Прообраз современных памперсов появился в Советском Союзе только в 1990 году. До этого мамы использовали для новорожденных только пеленки или другие подручные средства. Однако в богатых семьях памперсы появились гораздо раньше. В 80-х годах их начали привозить из-за границы и достать их было очень тяжело.

Компьютеры

В начале 80-х годов в СССР появились первые компьютеры. Конечно, технический прогресс не стоит на месте и современные мониторы не имеют ничего общего с тем, что было в СССР. Тогда компьютеры считались пиком роскоши. Самым востребованным был Robotron 1715, который производили в ГДР. На нем были примитивные игры: тетрис, шахматы, крестики-нолики.

Микроволновая печь

В конце 70-х годов в СССР появились первые микроволновые печи. До этого люди грели еду на плите или в духовке. После появления этого бытового прибора, он становился украшением кухни, так как во многих семьях продолжали греть еду по-старинке. Самой популярной была модель "Электроника" 1981 года. В Союзе они появились с опозданием на 10 лет.

Фломастеры

Первые советские фломастеры появились в продаже в 1985 году. Однако дети из богатых советских семей пользовались ими еще в 1970-х. Тогда предметы для рисования привозили из-за рубежа, и достать их было очень тяжело.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 00:20, Политика 643
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней - ФОТО 00:05, Политика 725
В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января 00:01, Политика 747
Меркель сделала заявление по ситуации в Ливии 19 января 23:37, В мире 875
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране 19 января 23:09, В мире 1 022
Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдательной миссии СНГ 19 января 22:46, Политика 1 057
Cогласован окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии 19 января 22:39, В мире 1 162
"Взять и поделить": Джамиль Гасанлы как Шариков радикальной оппозиции 19 января 22:30, Политика 1 187
ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах 19 января 22:25, Политика 1 049
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 1560 кандидатов 19 января 22:16, Политика 1 117
20 Января - начало пути к восстановлению независимости Азербайджана - Народный художник Ариф Гусейнов 19 января 22:06, Политика 1 252
Индия испытала баллистическую ракету К-4 19 января 21:42, В мире 1 423
Число погибших военных в Йемене возросло до 100 19 января 21:23, В мире 1 496
Громкое политическое убийство в Армении может обернуться грандиозным скандалом - о таинственной смерти Кутояна 19 января 21:00, Политика 1 975
В Ливии закрыты крупнейшие нефтяные месторождения 19 января 20:53, В мире 1 585
Разбился новейший турбореактивный беспилотник США 19 января 20:35, В мире 1 777
У Ирана нет планов расшифровки черных ящиков Boeing - заявление Канады 19 января 20:16, В мире 1 801
ЕС призовет СБ ООН активно вводить санкции против поставщиков оружия в Ливию 19 января 19:57, В мире 1 839
Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии 19 января 19:22, В мире 2 022
Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства 19 января 19:05, В мире 2 121
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 19.01.2020 19 января 19:00, Политика 2 066
Иран решил не передавать Украине черные ящики Boeing 19 января 18:57, В мире 2 261
Отец Меган Маркл раскритиковал дочь 19 января 18:52, В мире 2 361
В Китае произошло мощное землетрясение 19 января 18:48, В мире 2 199
Опознаны 169 жертв авиакатастрофы под Тегераном 19 января 18:44, В мире 2 100
SpaceX отложила испытание системы спасения экипажа корабля Crew Dragon 19 января 18:40, Технологии 2 096
Власти Египта освободили всех сотрудников турецкого агентства Anadolu 19 января 18:35, В мире 2 144
МИД Ирана: США не ответили на ракетный удар Тегерана, поскольку осознали последствия 19 января 18:30, В мире 2 135
Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400 - Эрдоган 19 января 18:23, В мире 2 238
В Берлине открылась международная конференция по Ливии 19 января 18:17, В мире 2 151
МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра 19 января 18:12, В мире 2 234
Число погибших при обстреле казармы в Йемене растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 19 января 18:05, В мире 4 173
В Баку прошла премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января - ФОТО 19 января 17:58, Культура 2 207
Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" 19 января 17:52, В мире 2 268
В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" - ФОТО 19 января 17:42, Культура 2 268
Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии 19 января 17:34, В мире 2 266
Военные Ирана задержали три кувейтских судна в Персидском заливе 19 января 17:25, В мире 2 357
Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению 19 января 17:10, В мире 2 524
В работе WhatsApp в Азербайджане произошел сбой 19 января 16:52, Технологии 2 921
В Центре мугама состоялась презентация книги «Азербайджанская музыка устной традиции» - ФОТО 19 января 16:47, Культура 2 528
Владимир Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране - ВИДЕО 19 января 16:40, В мире 4 819
Путин встретился с Эрдоганом, а Помпео – с Чавушоглу 19 января 16:27, В мире 2 698
Оглашен порядок аренды квартир в Азербайджане с правом выкупа - ВИДЕО 19 января 16:15, Общество 5 589
Народный артист Фахраддин Керимов: Трагедия 20 Января - наша боль 19 января 16:07, Политика 3 240
Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец 19 января 15:59, В мире 2 699
В Баку прошел вечер классической музыки в память о жертвах 20 Января - ФОТО 19 января 15:45, Культура 2 733
Импичмент Трампа: сенаторам запретили телефоны во время судебного заседания 19 января 15:41, В мире 2 808
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд 19 января 15:34, Туризм 2 856
Американцы не допустили российских военных к месторождению в Сирии - ВИДЕО 19 января 15:26, В мире 3 011
Дмитрий Медведев назвал причины своей отставки 19 января 15:19, В мире 3 403
Италия выступает за ужесточение санкций в отношении "спонсоров" войны в Ливии 19 января 15:12, В мире 2 839
МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива 19 января 15:00, В мире 2 887
Забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро 19 января 14:52, В мире 2 894
Прогноз погоды на завтра 19 января 14:45, Общество 34
Трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в Азербайджане в политическую реальность - Пакистанское издание 19 января 14:37, Политика 3 215
Иракские силовики задержали одного из главарей "ИГ" 19 января 14:30, В мире 3 000
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном 19 января 14:22, В мире 3 022
Умер основатель группы компаний Lotte 19 января 14:15, В мире 3 095
Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы 19 января 14:07, В мире 3 080
Кровавый "Черный январь" стал отправной точкой для независимости Азербайджана - The Jerusalem Post 19 января 14:00, Политика 3 292
Конференцию по Ливии в Берлине будут освещать около 800 журналистов 19 января 13:52, В мире 3 135
Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии 19 января 13:45, В мире 3 264
На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране 19 января 13:37, В мире 3 199
В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии 19 января 13:28, В мире 3 251
Эрдоган: Конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии 19 января 13:20, В мире 3 280
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса "20 Января – День влюбленных в свободу" - ФОТО 19 января 13:14, Культура 3 263
Во Дворце Гейдара Алиева почтили память шехидов 20 Января 19 января 13:04, Общество 3 712
Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние 19 января 12:55, В мире 3 418
Ильхам и Фариза – жертвы кровавой январской трагедии и символы великой любви длиною в вечность - ФОТО 19 января 12:45, Общество 4 492
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ВИДЕО 19 января 12:36, Политика 16 166
Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны - МИД Азербайджана 19 января 12:27, Политика 3 782
Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию 19 января 12:20, В мире 3 653
Pensiyalar nə qədər artacaq? - Rəqəm açıqlandı 19 января 12:13, Azərbaycanca 4 737
Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута - ФОТО 19 января 12:10, Спорт 4 158
Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба 19 января 12:02, В мире 3 626
Вылеты из аэропорта в Тегеране приостановлены 19 января 11:53, В мире 3 888
Крупный пожар в доме престарелых в Чехии, есть погибшие и раненые 19 января 11:44, В мире 3 680
В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану 19 января 11:29, В мире 3 672
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году 19 января 11:22, Технологии 3 788
Горбачев нарушил право азербайджанского народа на жизнь - Аурелия Григориу - ИНТЕРВЬЮ 19 января 11:14, Политика 4 224
В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США 19 января 10:57, В мире 3 844
Советник Трампа по России ушел в отставку - СМИ 19 января 10:46, В мире 3 902
В Германии откроется международная конференция по Ливии 19 января 10:27, В мире 3 956
Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы 19 января 10:18, Технологии 3 978
Юристы Трампа назвали незаконной процедуру импичмента 19 января 10:10, В мире 4 038
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 19 января 09:58, Политика 4 155
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд - ВИДЕО 19 января 09:46, Спорт 8 000
Назначен новый глава МИД КНДР 19 января 09:35, В мире 4 145
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии 19 января 09:29, В мире 4 184
Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка 19 января 09:21, В мире 4 291
В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета 19 января 09:13, В мире 4 177
Азербайджан значительно нарастил объем морских грузоперевозок 19 января 09:03, Экономика 6 387
Случившееся 20 января 1990 года - чудовищная провокация против азербайджанского народа - Фикрет Садыхов 19 января 08:00, Политика 11 021
На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах 19 января 07:47, В мире 4 600
Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене 19 января 07:22, В мире 4 709
Турция депортировала в Германию 4 террористов 19 января 07:10, В мире 4 825
Массовые беспорядки в Бейруте, больше сотни пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 19 января 01:42, В мире 7 535
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных 19 января 00:23, В мире 6 429
Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона 18 января 23:47, В мире 6 602
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств 18 января 23:44, В мире 6 802
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии 18 января 23:00, В мире 6 816
Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире 18 января 22:07, Политика 28 516
В министерстве оборонной промышленности состоялось мероприятие в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 22:05, Политика 6 961
В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика 18 января 21:10, Туризм 7 227
Королева оставила принца Гарри и Меган Маркл без поваров, горничных и лакеев 18 января 21:03, В мире 9 664
Южный газовый коридор предоставил Азербайджану существенное преимущество на европейском рынке - Ильгар Велизаде 18 января 20:59, Политика 11 654
В Баку автомобиль сбил насмерть школьницу 18 января 20:54, Общество 10 901
Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА 18 января 20:33, Общество 7 752
Состоялось 10-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана 18 января 19:53, Политика 9 941
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты 18 января 19:00, В мире 7 809
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit 18 января 18:55, В мире 7 601
В Сомали террорист-смертник подорвал автомобиль, есть погибшие и раненые 18 января 18:49, В мире 7 458
ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта 18 января 18:41, В мире 7 517
В Канаде более тысячи домов остались без света из-за снегопада 18 января 18:35, В мире 7 590
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги 18 января 18:28, В мире 7 637
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти 18 января 18:20, В мире 7 573
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air 18 января 18:10, В мире 7 581
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing 18 января 18:00, В мире 7 675
Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться 18 января 17:51, Политика 8 034
Талибы рассчитывают, что мирное соглашение с США будет подписано до конца января 18 января 17:45, В мире 7 699
В Багдаде заявили, что Ирак не станет ареной региональной войны 18 января 17:37, В мире 7 737
По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники 18 января 17:30, В мире 7 711
В списке богатейших людей мира сменился лидер 18 января 17:24, В мире 8 468
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки 18 января 17:16, Технологии 7 746
В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией 18 января 17:07, В мире 7 812
В Азербайджане начинается прием обращений по аренде квартир с правом выкупа - ДАТА 18 января 16:58, Общество 10 753
В рамках гуманизации политики наказаний в Азербайджане освобождены тысячи осужденных 18 января 16:50, Общество 8 191
Эрдоган назвал взаимодействие с Турцией очевидным выбором для Европы 18 января 16:41, В мире 8 001
Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике 18 января 16:33, В мире 8 027
Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов - СМИ 18 января 16:22, В мире 8 177
Глава МВФ предупредила о риске начала новой Великой депрессии 18 января 16:16, В мире 8 161
В 2019 году десятки семей шехидов 20 Января получили квартиры - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА 18 января 16:08, Общество 8 290
«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil 18 января 16:01, В мире 8 095
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы станут еще одной важной возможностью для трансформации азербайджанского общества 18 января 15:55, Политика 7 999
Резолюция Европы не оставила шансов для спекуляций Армении в вопросе территориальной целостности - очередная победа азербайджанской дипломатии 18 января 15:45, Политика 8 177
Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля 18 января 15:31, Технологии 8 167
Обновление Милли Меджлиса Азербайджана придаст новый импульс развитию страны - экс-депутат турецкого парламента 18 января 15:20, Политика 8 049
Дмитрий Савельев: Баку должно быть присвоено звание Города трудовой доблести 18 января 15:15, Политика 8 355
Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны 18 января 15:11, Политика 8 075
Эрдоган призвал Европу избежать исторической ошибки в Ливии 18 января 15:02, В мире 8 386
У США появились равные соперники в киберпространстве 18 января 14:55, В мире 8 396
В Центробанке Азербайджана стало больше гендиректоров 18 января 14:46, Экономика 8 559
В Культурном центре СГБ прошла премьера оперы, посвященной Национальному герою Мубаризу Ибрагимову - ФОТО 18 января 14:41, Культура 8 392
Али Ахмедов: 20 Января стало одной из славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа во имя свободы 18 января 14:30, Политика 8 452
В Баку снова пойдут дожди - прогноз на выходные 18 января 14:21, Общество 10 751
Найден самый редкий и дорогой изумруд в мире - ФОТО 18 января 14:13, Это интересно 9 127
Хикмет Гаджиев: Азербайджан стремится к сотрудничеству, а не к конкуренции в сфере энергетики 18 января 13:51, Политика 8 422
Очередной успех азербайджанских школьников на Международной Олимпиаде при поддержке Azercell (R) 18 января 13:47, Экономика 8 587
В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 13:40, Политика 8 647
Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего решения карабахского конфликта - ИНТЕРВЬЮ ВО ФРАНЦИИ 18 января 13:28, Политика 8 644
Ещё новости