Интересные факты о съёмках популярных фильмов

Много интересного происходит именно за кадром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, Сноук из фильма "Звездные войны: Последние джедаи" обязан своим обликом Хью Хефнеру.

Решение одеть космического диктатора как известного плейбоя исходило от Энди Серкиса и Райана Джонсона. Поразмыслив над обликами других диктаторов, которые мог бы перенять Сноук, они в конце концов остановились на Хефнере.

"Волк с Уолл-стрит", "Тупой и еще тупее" и "Кто в доме папа" - кинопродукты огромной малазийской схемы по отмыванию денег.

Кинокомпанию Red Granite Pictures обвиняют в том, что она присвоила деньги из многомиллиардного государственного фонда и потратила их на производство этих фильмов.

Эд Хэлмс удалил свой настоящий зубной имплантат для съемок в фильме "Мальчишник в Вегасе".

Знаменитая хоккейная маска появилась у Джейсона Вурхиса, главного злодея фильма "Пятница, 13-е. Часть 3" благодаря тому, что один из сотрудников киностудии был фанатом хоккея. Закрыв лицо маской, удалось сэкономить время, которое требовалось потратить на сложный грим актера. Режиссеру понравилась идея с маской, и он оставил ее (добавив несколько штрихов).

Продюсер Джон Питерс отверг идею появления гигантского биомеханического паука в фильме о Супермене, но сцена битвы уже другого героя с этим монстром все же попала с его следующий фильм "Дикий, дикий Вест".

Режиссер Барри Зонненфельд ввел Криса О'Доннелла в заблуждение, чтобы Уилл Смит мог сыграть в фильме "Люди в черном".

Продюсеры хотели, чтобы О'Доннелл снимался в роли агента Джей, и попросили Зонненфельда убедить его сыграть эту роль. Вместо этого Зонненфельд сообщил О'Доннеллу, что он плохой режиссер, и сценарий какой-то неудачный. На следующий день О'Доннелл покинул проект.

В первом сценарии для фильма "Крепкий орешек 3" герой Брюса Уиллиса должен был сразиться с террористами, захватившими круизное судно в Карибском море. Однако, узнав о съемках фильма "В осаде" со схожим сюжетом и Стивеном Сигалом в главной роли, Уиллис не захотел делать что-то похожее, и от сценария пришлось отказаться. Позже по нему был снят фильм "Скорость 2".

В фильме "Назад в будущее 2" использовался слепок лица Криспина Гловера и видеоматериалы с его участием из оригинального фильма, чтобы казалось, будто он действительно снимается в сиквеле. Гловер подал в суд на студию и позаботился о том, чтобы в дальнейшем в Голливуде был установлен запрет на использование облика актеров без их разрешения.

Чтобы избежать ажиотажа, фанатов и журналистов, компания Lucasfilm убедила всех, что они снимают фильм ужасов под названием "Голубой урожай", также прозванный "Ужас за гранью воображения".

На самом же деле они снимали фильм "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая".

Сцена из фильма "Форма воды", в которой Элайза наполнила свою ванную комнату водой, имела место в реальной жизни. Режиссер Гильермо дель Торо на самом деле сделал так когда-то в детстве. Хотя он отрицает, что когда-либо спал с морским существом.

Самая известная фраза из фильма "Челюсти" сначала была просто шуткой, которая бытовала на съемочной площадке. Лодка, буксирующая баржу со съемочной группой и оборудованием для съемок в море, была смехотворно мала, поэтому всякий раз, когда что-нибудь шло не так, киношники говорили: "Нужна лодка побольше". В фильме шеф местной полиции Мартин Броуди (актер Рой Шнайдер) произносит ее, когда он и рыбак Квинт (актер Роберт Шоу) впервые сталкиваются с акулой-людоедом.