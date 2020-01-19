Трое братьев из Шотландии пересекли Атлантический океан, установив три рекорда

Братья Джейми, Эван и Лахлан Маклин из шотландского города Эдинбург установили новый мировой рекорд по скорости преодоления Атлантического океана тремя людьми на гребной лодке. Об этом сообщила телекомпания ВВС, передает Day.Az со ссылкой на gordonua.com.



Шотландцы отправились с Канарских островов 12 декабря 2019 года и добрались до острова Антигуа в Карибском море спустя 35 дней, девять часов и девять минут. Всего они проплыли около 5 тыс. километров.



Предыдущее достижение для команды из трех человек составляло 41 день.



Братья Маклин также установили рекорд как самая молодая команда из трех человек (два студента и их 27-летний брат), преодолевшая Атлантику, и как первые три брата, которые это сделали.



Во время заплыва у них сломалась аудиовоспроизводящая техника и гребцам пришлось развлекать себя самим. С собой у них были волынка, губная гармошка и укулеле, четырехструнный музыкальный инструмент.



Рекордсмены намерены вернуться в Шотландию и спланировать "свое новое приключение".

