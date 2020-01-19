Самая дорогая монета Британии: золотой соверен продан за $1,3 млн - ФОТО

Соверен с изображением короля Эдуарда VIII был продан в США частному коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Он стал, таким образом, самой дорогой монетой в истории Британии, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

Новый владелец золотой монеты достоинством 1 фунт стерлингов заплатил за нее в миллион раз больше ее номинала.

По словам коллекционера, пожелавшего не называть своего имени, он не мог упустить возможность, которая предоставляется раз в жизни, и не привезти из США на родину монету с изображением Эдуарда VIII.

Всего было выпущено шесть таких монет. Монета с изображением Эдуарда VIII никогда не поступала в массовую чеканку и, соответственно, не была в обращении.

Менее чем через год после вступления на престол Эдуард VIII отрекся от короны, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон.

Четыре таких соверена находятся в музеях, еще два - у частных коллекционеров. Соверен выполнен из 22-каратного золота, его диаметр составляет 22 мм, вес - 7,98 грамма.

Монета должна была поступить в массовую чеканку в январе 1937 года, но в декабре 1936-го король Эдуард VIII подписал отречение от престола за себя и своих потомков ради женитьбы на Уоллис Симпсон, которая в тот момент находилась в процессе развода.

Таким образом, остались только образцы этой монеты, и в течение нескольких десятилетий они нигде не выставлялись. Эдуард VIII, который вскоре после отречения получил титул герцога Виндзорского, несколько раз просил о том, чтобы ему передали соверены с его изображением, однако его брат, Георг VI, отказал ему в этой просьбе.

"Когда мне предоставилась возможность [купить соверен с изображением Эдуарда VIII], я понял, что не могу отказаться от нее. Такая возможность предоставляется раз в жизни", - говорит новый владелец самой дорогой монеты в истории Британии.

"Я понимаю, что 1 млн фунтов стерлингов - это очень большие деньги, чтобы их отдать за одну монету, но если бы я не заплатил их сейчас, такой шанс мне бы уже не представился никогда в жизни", - говорит владелец.