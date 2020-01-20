https://news.day.az/unusual/1195391.html Как появились Крестовые походы

Как появились Крестовые походы

Это интересно, 20 января 2020 06:25 119

Говоря о временах Первого Крестового похода, следует отметить, что в те дни Церковь ратовала за освобождение от светской власти. В данном случае воодушевление мирян на поход могло стать одним из оснований воплотить мечты о религиозном суверенитете в жизнь. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как реализовывалась идея создания "святого воинства".

Нельзя точно сказать, когда в голове Папы Римского Урбана II родилась мысль о вооруженном походе от имени Церкви, однако свою лепту в это решение внесло заседание синода в начале 1095 года. Тогда шло бурное обсуждение папской реформы, ограничивающей вмешательство светских властей в религиозные дела. Совет посетила и византийская делегация от императора Алексея I Комнина, просящая помощи в борьбе с турками, захватчиками, которые смогли продвинуться чуть ли не до Константинополя.

Центральной точкой в реализации идеи Крестового похода стала знаменитая проповедь Папы Римского, которую слушало так много людей, что понтифику пришлось выступать не в городе, а в поле. Урбан II призвал христиан отказаться от собственных неурядиц, в результате которых брат убивал своего брата по вере, а сосредоточиться на "язычниках", посягнувших на христианские земли. Папа Римский расставил акценты так, что защитой Константинополя призыв не исчерпывался: граждан окутала речь и об освобождении священного Иерусалима. Намекая на истерзанных "язычниками" восточных братьев, Урбан II призывал избавить их от страданий: "Братья Ваши, живущие на Востоке, остро нуждаются в Вашем участии, и вы должны поспешить помочь им, ибо, как многие из вас слышали, турки напали на них и завоевали территории Романии до берегов Средиземноморья".

Ответом на вдохновенную речь Папы послужил крик толпы: "Бог того хочет", прозвучавший из уст тысяч людей. Закреплением результата стал пример Адемара Монтейльского, принявшего из рук понтифика крест, что было заранее спланированным жестом. Поддержка первого Крестового похода была у Папы Римского в кармане, оставались только формальности в виде назначения епископа представителем понтифика в формирующемся войске.

Воодушевленные грядущими свершениями люди нашивали на правое плечо красный крест, ставший символом религиозных, а значит благочестивых намерений. Награда всем участвующим не заставила себя долго ждать: Урбан II объявил о прощении всех грехов и защите Церкви, присуждая религиозных воинам целый ряд привилегий.
 

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