https://news.day.az/unusual/1195392.html Реальные истории пассажиров «Титаника»

Реальные истории пассажиров «Титаника»

Это интересно, 20 января 2020 01:06 201

Оскароносный фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона показал зрителям всю силу настоящей любви между главными героями "Титаника" - Роуз Дьюитт Бьюкейтер и Джека Доусона. Наиболее любопытная деталь истории состоит в том, что судьбы настоящих пассажиров затонувшего трансатлантического парохода намного интереснее своих экранных копий. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какими на самом деле были пассажиры затонувшего "Титаника".

Палуба парохода просто блистала от обилия высшего общества, состоявшего из миллионеров, актеров и писателей. Далеко не каждый мог себе позволить билет первого класса, стоимость которого приравнивалась к нынешним $60 000. Для сравнения: пассажиры третьего класса заплатили за возможность поучаствовать в первом путешествии "Титаника" - $650. В ту роковую ночь с 14 на 15 апреля 1912 года классовое деление, влиявшее на распределение шлюпок, казалось бы, можно было потрогать рукой.

Первым пассажиром, который в спешке покинул тонувший пароход, стал Брюс Исмей - глава компании White Star Line, которая и владела "Титаником". Спасательная шлюпка, которая могла вместить 40 человек, отчалила лишь с двенадцатью пассажирами. После произошедшего бизнесмена обвинили в нарушении очереди, поскольку он запрыгнул в лодку, опередив женщин и детей. Также Исмея обвиняли в том, что тот приказал капитану парохода увеличить скорость, что и привело к трагедии. В итоге суд оправдал руководителя White Star Line.

Возвращаясь к главным героям, стоит сказать, что единственную женщину, спасенную из воды, звали Роза Эббот, которая выжила, уцепившись за плот. Примечательно, что на борту лайнера был такой пассажир, как Джозеф Доусон из Дублина, погибший в результате катастрофы.

История, рассказанная Кэмероном была навеяна отношениями 21-летней Роберты Элизабет Майони - служанки графини, путешествовавшей вместе со своей хозяйкой первым классом. Во время путешествия у девушки закрутился роман с корабельным стюардом. После столкновения "Титаника" с айсбергом молодой человек тут же побежал к Роберте, отдал ей свой спасательный жилет и посадил в шлюпку. На память о себе влюбленный мужчина оставил значок с белой звездой. Сам стюард погиб, а Майони так и не смогла ничего о нем узнать.

Были и на "Титанике" пассажиры, предчувствовавшие беду. Например, 24-летний Алекс Маккензи будто услышал голос в своей голове, предупреждающий его о смерти, в связи с чем молодой человек вернулся домой. Одна из пассажирок находилась в таком шоке, что не могла покинуть тонувшее судно, пока кто-то не вырвал у нее из рук сверток со шкатулкой-свинкой, и, подумав, что это ребенок, бросил в шлюпку. Вслед за своим талисманом прыгнула и девушка.

На борту парохода оказались и противоположные Брюсу Исмею люди, показавшие всю силу любви и альтруизма: известный предприниматель Исидор Штраус со своей супругой Идой были женаты 40 лет, и даже неизбежная катастрофа не смогла из разлучить. Мужчина отказался от места в спасательной лодке в пользу женщин и детей, а его жена последовала за ним, отказавшись покидать корабль. Вместо себя супруги посадили в шлюпку собственную служанку. Последний раз пару видели на палубе, где они сидели в обнимку друг с другом.

Разлуку, причиной которой стала катастрофа, пережили и двое малышей, отец которых посадил их в лодку, а сам остался на тонущем "Титанике". Газеты старались найти родных "двух морских беспризорников", опубликовав их фотографию и отметив, что малыши говорят на французском языке. В конечном итоге, объявление заметила мама мальчиков, отчаявшаяся их найти. Дело в том, что отец малышей похитил собственных сыновей, намереваясь сбежать с ними в Нью-Йорк.

Последняя пережившая морскую катастрофу пассажирка "Титаника" умерла 31 мая 2009 года в возрасте 97 лет. На момент крушения лайнера ей было всего два с половиной месяца.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 00:20, Политика 643
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней - ФОТО 00:05, Политика 725
В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января 00:01, Политика 747
Меркель сделала заявление по ситуации в Ливии 19 января 23:37, В мире 875
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране 19 января 23:09, В мире 1 022
Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдательной миссии СНГ 19 января 22:46, Политика 1 057
Cогласован окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии 19 января 22:39, В мире 1 162
"Взять и поделить": Джамиль Гасанлы как Шариков радикальной оппозиции 19 января 22:30, Политика 1 187
ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах 19 января 22:25, Политика 1 049
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 1560 кандидатов 19 января 22:16, Политика 1 117
20 Января - начало пути к восстановлению независимости Азербайджана - Народный художник Ариф Гусейнов 19 января 22:06, Политика 1 252
Индия испытала баллистическую ракету К-4 19 января 21:42, В мире 1 423
Число погибших военных в Йемене возросло до 100 19 января 21:23, В мире 1 496
Громкое политическое убийство в Армении может обернуться грандиозным скандалом - о таинственной смерти Кутояна 19 января 21:00, Политика 1 975
В Ливии закрыты крупнейшие нефтяные месторождения 19 января 20:53, В мире 1 585
Разбился новейший турбореактивный беспилотник США 19 января 20:35, В мире 1 777
У Ирана нет планов расшифровки черных ящиков Boeing - заявление Канады 19 января 20:16, В мире 1 801
ЕС призовет СБ ООН активно вводить санкции против поставщиков оружия в Ливию 19 января 19:57, В мире 1 839
Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии 19 января 19:22, В мире 2 022
Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства 19 января 19:05, В мире 2 121
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 19.01.2020 19 января 19:00, Политика 2 066
Иран решил не передавать Украине черные ящики Boeing 19 января 18:57, В мире 2 261
Отец Меган Маркл раскритиковал дочь 19 января 18:52, В мире 2 361
В Китае произошло мощное землетрясение 19 января 18:48, В мире 2 199
Опознаны 169 жертв авиакатастрофы под Тегераном 19 января 18:44, В мире 2 100
SpaceX отложила испытание системы спасения экипажа корабля Crew Dragon 19 января 18:40, Технологии 2 096
Власти Египта освободили всех сотрудников турецкого агентства Anadolu 19 января 18:35, В мире 2 144
МИД Ирана: США не ответили на ракетный удар Тегерана, поскольку осознали последствия 19 января 18:30, В мире 2 135
Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400 - Эрдоган 19 января 18:23, В мире 2 238
В Берлине открылась международная конференция по Ливии 19 января 18:17, В мире 2 151
МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра 19 января 18:12, В мире 2 234
Число погибших при обстреле казармы в Йемене растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 19 января 18:05, В мире 4 173
В Баку прошла премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января - ФОТО 19 января 17:58, Культура 2 207
Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" 19 января 17:52, В мире 2 268
В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" - ФОТО 19 января 17:42, Культура 2 268
Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии 19 января 17:34, В мире 2 266
Военные Ирана задержали три кувейтских судна в Персидском заливе 19 января 17:25, В мире 2 357
Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению 19 января 17:10, В мире 2 524
В работе WhatsApp в Азербайджане произошел сбой 19 января 16:52, Технологии 2 921
В Центре мугама состоялась презентация книги «Азербайджанская музыка устной традиции» - ФОТО 19 января 16:47, Культура 2 528
Владимир Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране - ВИДЕО 19 января 16:40, В мире 4 819
Путин встретился с Эрдоганом, а Помпео – с Чавушоглу 19 января 16:27, В мире 2 698
Оглашен порядок аренды квартир в Азербайджане с правом выкупа - ВИДЕО 19 января 16:15, Общество 5 589
Народный артист Фахраддин Керимов: Трагедия 20 Января - наша боль 19 января 16:07, Политика 3 240
Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец 19 января 15:59, В мире 2 699
В Баку прошел вечер классической музыки в память о жертвах 20 Января - ФОТО 19 января 15:45, Культура 2 733
Импичмент Трампа: сенаторам запретили телефоны во время судебного заседания 19 января 15:41, В мире 2 808
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд 19 января 15:34, Туризм 2 856
Американцы не допустили российских военных к месторождению в Сирии - ВИДЕО 19 января 15:26, В мире 3 011
Дмитрий Медведев назвал причины своей отставки 19 января 15:19, В мире 3 403
Италия выступает за ужесточение санкций в отношении "спонсоров" войны в Ливии 19 января 15:12, В мире 2 839
МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива 19 января 15:00, В мире 2 887
Забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро 19 января 14:52, В мире 2 894
Прогноз погоды на завтра 19 января 14:45, Общество 34
Трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в Азербайджане в политическую реальность - Пакистанское издание 19 января 14:37, Политика 3 215
Иракские силовики задержали одного из главарей "ИГ" 19 января 14:30, В мире 3 000
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном 19 января 14:22, В мире 3 022
Умер основатель группы компаний Lotte 19 января 14:15, В мире 3 095
Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы 19 января 14:07, В мире 3 080
Кровавый "Черный январь" стал отправной точкой для независимости Азербайджана - The Jerusalem Post 19 января 14:00, Политика 3 292
Конференцию по Ливии в Берлине будут освещать около 800 журналистов 19 января 13:52, В мире 3 135
Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии 19 января 13:45, В мире 3 264
На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране 19 января 13:37, В мире 3 199
В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии 19 января 13:28, В мире 3 251
Эрдоган: Конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии 19 января 13:20, В мире 3 280
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса "20 Января – День влюбленных в свободу" - ФОТО 19 января 13:14, Культура 3 263
Во Дворце Гейдара Алиева почтили память шехидов 20 Января 19 января 13:04, Общество 3 712
Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние 19 января 12:55, В мире 3 418
Ильхам и Фариза – жертвы кровавой январской трагедии и символы великой любви длиною в вечность - ФОТО 19 января 12:45, Общество 4 492
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ВИДЕО 19 января 12:36, Политика 16 166
Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны - МИД Азербайджана 19 января 12:27, Политика 3 782
Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию 19 января 12:20, В мире 3 653
Pensiyalar nə qədər artacaq? - Rəqəm açıqlandı 19 января 12:13, Azərbaycanca 4 737
Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута - ФОТО 19 января 12:10, Спорт 4 158
Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба 19 января 12:02, В мире 3 626
Вылеты из аэропорта в Тегеране приостановлены 19 января 11:53, В мире 3 888
Крупный пожар в доме престарелых в Чехии, есть погибшие и раненые 19 января 11:44, В мире 3 680
В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану 19 января 11:29, В мире 3 672
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году 19 января 11:22, Технологии 3 788
Горбачев нарушил право азербайджанского народа на жизнь - Аурелия Григориу - ИНТЕРВЬЮ 19 января 11:14, Политика 4 224
В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США 19 января 10:57, В мире 3 844
Советник Трампа по России ушел в отставку - СМИ 19 января 10:46, В мире 3 902
В Германии откроется международная конференция по Ливии 19 января 10:27, В мире 3 956
Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы 19 января 10:18, Технологии 3 978
Юристы Трампа назвали незаконной процедуру импичмента 19 января 10:10, В мире 4 038
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 19 января 09:58, Политика 4 155
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд - ВИДЕО 19 января 09:46, Спорт 8 000
Назначен новый глава МИД КНДР 19 января 09:35, В мире 4 145
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии 19 января 09:29, В мире 4 184
Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка 19 января 09:21, В мире 4 291
В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета 19 января 09:13, В мире 4 177
Азербайджан значительно нарастил объем морских грузоперевозок 19 января 09:03, Экономика 6 387
Случившееся 20 января 1990 года - чудовищная провокация против азербайджанского народа - Фикрет Садыхов 19 января 08:00, Политика 11 021
На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах 19 января 07:47, В мире 4 600
Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене 19 января 07:22, В мире 4 709
Турция депортировала в Германию 4 террористов 19 января 07:10, В мире 4 825
Массовые беспорядки в Бейруте, больше сотни пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 19 января 01:42, В мире 7 535
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных 19 января 00:23, В мире 6 429
Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона 18 января 23:47, В мире 6 602
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств 18 января 23:44, В мире 6 802
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии 18 января 23:00, В мире 6 816
Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире 18 января 22:07, Политика 28 516
В министерстве оборонной промышленности состоялось мероприятие в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 22:05, Политика 6 961
В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика 18 января 21:10, Туризм 7 227
Королева оставила принца Гарри и Меган Маркл без поваров, горничных и лакеев 18 января 21:03, В мире 9 664
Южный газовый коридор предоставил Азербайджану существенное преимущество на европейском рынке - Ильгар Велизаде 18 января 20:59, Политика 11 654
В Баку автомобиль сбил насмерть школьницу 18 января 20:54, Общество 10 901
Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА 18 января 20:33, Общество 7 752
Состоялось 10-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана 18 января 19:53, Политика 9 941
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты 18 января 19:00, В мире 7 809
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit 18 января 18:55, В мире 7 601
В Сомали террорист-смертник подорвал автомобиль, есть погибшие и раненые 18 января 18:49, В мире 7 458
ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта 18 января 18:41, В мире 7 517
В Канаде более тысячи домов остались без света из-за снегопада 18 января 18:35, В мире 7 590
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги 18 января 18:28, В мире 7 637
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти 18 января 18:20, В мире 7 573
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air 18 января 18:10, В мире 7 581
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing 18 января 18:00, В мире 7 675
Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться 18 января 17:51, Политика 8 034
Талибы рассчитывают, что мирное соглашение с США будет подписано до конца января 18 января 17:45, В мире 7 699
В Багдаде заявили, что Ирак не станет ареной региональной войны 18 января 17:37, В мире 7 737
По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники 18 января 17:30, В мире 7 711
В списке богатейших людей мира сменился лидер 18 января 17:24, В мире 8 468
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки 18 января 17:16, Технологии 7 746
В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией 18 января 17:07, В мире 7 812
В Азербайджане начинается прием обращений по аренде квартир с правом выкупа - ДАТА 18 января 16:58, Общество 10 753
В рамках гуманизации политики наказаний в Азербайджане освобождены тысячи осужденных 18 января 16:50, Общество 8 191
Эрдоган назвал взаимодействие с Турцией очевидным выбором для Европы 18 января 16:41, В мире 8 001
Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике 18 января 16:33, В мире 8 027
Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов - СМИ 18 января 16:22, В мире 8 177
Глава МВФ предупредила о риске начала новой Великой депрессии 18 января 16:16, В мире 8 161
В 2019 году десятки семей шехидов 20 Января получили квартиры - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА 18 января 16:08, Общество 8 290
«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil 18 января 16:01, В мире 8 095
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы станут еще одной важной возможностью для трансформации азербайджанского общества 18 января 15:55, Политика 7 999
Резолюция Европы не оставила шансов для спекуляций Армении в вопросе территориальной целостности - очередная победа азербайджанской дипломатии 18 января 15:45, Политика 8 177
Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля 18 января 15:31, Технологии 8 167
Обновление Милли Меджлиса Азербайджана придаст новый импульс развитию страны - экс-депутат турецкого парламента 18 января 15:20, Политика 8 049
Дмитрий Савельев: Баку должно быть присвоено звание Города трудовой доблести 18 января 15:15, Политика 8 355
Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны 18 января 15:11, Политика 8 075
Эрдоган призвал Европу избежать исторической ошибки в Ливии 18 января 15:02, В мире 8 386
У США появились равные соперники в киберпространстве 18 января 14:55, В мире 8 396
В Центробанке Азербайджана стало больше гендиректоров 18 января 14:46, Экономика 8 559
В Культурном центре СГБ прошла премьера оперы, посвященной Национальному герою Мубаризу Ибрагимову - ФОТО 18 января 14:41, Культура 8 392
Али Ахмедов: 20 Января стало одной из славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа во имя свободы 18 января 14:30, Политика 8 452
В Баку снова пойдут дожди - прогноз на выходные 18 января 14:21, Общество 10 751
Найден самый редкий и дорогой изумруд в мире - ФОТО 18 января 14:13, Это интересно 9 127
Хикмет Гаджиев: Азербайджан стремится к сотрудничеству, а не к конкуренции в сфере энергетики 18 января 13:51, Политика 8 422
Очередной успех азербайджанских школьников на Международной Олимпиаде при поддержке Azercell (R) 18 января 13:47, Экономика 8 587
В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 13:40, Политика 8 647
Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего решения карабахского конфликта - ИНТЕРВЬЮ ВО ФРАНЦИИ 18 января 13:28, Политика 8 644
Ещё новости