Реальные истории пассажиров «Титаника»

Оскароносный фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона показал зрителям всю силу настоящей любви между главными героями "Титаника" - Роуз Дьюитт Бьюкейтер и Джека Доусона. Наиболее любопытная деталь истории состоит в том, что судьбы настоящих пассажиров затонувшего трансатлантического парохода намного интереснее своих экранных копий. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какими на самом деле были пассажиры затонувшего "Титаника".

Палуба парохода просто блистала от обилия высшего общества, состоявшего из миллионеров, актеров и писателей. Далеко не каждый мог себе позволить билет первого класса, стоимость которого приравнивалась к нынешним $60 000. Для сравнения: пассажиры третьего класса заплатили за возможность поучаствовать в первом путешествии "Титаника" - $650. В ту роковую ночь с 14 на 15 апреля 1912 года классовое деление, влиявшее на распределение шлюпок, казалось бы, можно было потрогать рукой.

Первым пассажиром, который в спешке покинул тонувший пароход, стал Брюс Исмей - глава компании White Star Line, которая и владела "Титаником". Спасательная шлюпка, которая могла вместить 40 человек, отчалила лишь с двенадцатью пассажирами. После произошедшего бизнесмена обвинили в нарушении очереди, поскольку он запрыгнул в лодку, опередив женщин и детей. Также Исмея обвиняли в том, что тот приказал капитану парохода увеличить скорость, что и привело к трагедии. В итоге суд оправдал руководителя White Star Line.

Возвращаясь к главным героям, стоит сказать, что единственную женщину, спасенную из воды, звали Роза Эббот, которая выжила, уцепившись за плот. Примечательно, что на борту лайнера был такой пассажир, как Джозеф Доусон из Дублина, погибший в результате катастрофы.

История, рассказанная Кэмероном была навеяна отношениями 21-летней Роберты Элизабет Майони - служанки графини, путешествовавшей вместе со своей хозяйкой первым классом. Во время путешествия у девушки закрутился роман с корабельным стюардом. После столкновения "Титаника" с айсбергом молодой человек тут же побежал к Роберте, отдал ей свой спасательный жилет и посадил в шлюпку. На память о себе влюбленный мужчина оставил значок с белой звездой. Сам стюард погиб, а Майони так и не смогла ничего о нем узнать.

Были и на "Титанике" пассажиры, предчувствовавшие беду. Например, 24-летний Алекс Маккензи будто услышал голос в своей голове, предупреждающий его о смерти, в связи с чем молодой человек вернулся домой. Одна из пассажирок находилась в таком шоке, что не могла покинуть тонувшее судно, пока кто-то не вырвал у нее из рук сверток со шкатулкой-свинкой, и, подумав, что это ребенок, бросил в шлюпку. Вслед за своим талисманом прыгнула и девушка.

На борту парохода оказались и противоположные Брюсу Исмею люди, показавшие всю силу любви и альтруизма: известный предприниматель Исидор Штраус со своей супругой Идой были женаты 40 лет, и даже неизбежная катастрофа не смогла из разлучить. Мужчина отказался от места в спасательной лодке в пользу женщин и детей, а его жена последовала за ним, отказавшись покидать корабль. Вместо себя супруги посадили в шлюпку собственную служанку. Последний раз пару видели на палубе, где они сидели в обнимку друг с другом.

Разлуку, причиной которой стала катастрофа, пережили и двое малышей, отец которых посадил их в лодку, а сам остался на тонущем "Титанике". Газеты старались найти родных "двух морских беспризорников", опубликовав их фотографию и отметив, что малыши говорят на французском языке. В конечном итоге, объявление заметила мама мальчиков, отчаявшаяся их найти. Дело в том, что отец малышей похитил собственных сыновей, намереваясь сбежать с ними в Нью-Йорк.

Последняя пережившая морскую катастрофу пассажирка "Титаника" умерла 31 мая 2009 года в возрасте 97 лет. На момент крушения лайнера ей было всего два с половиной месяца.