Точный гороскоп на вторник: Сегодня будьте готовы к приятным сюрпризам

Сегодня звезды гороскопа обещают подарить вам удивительное ощущение эмоциональной легкости. Постарайтесь сохранить в себе это ощущение до самого вечера! В таком состоянии вам будет обеспечен успех в делах и симпатии окружающих. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее - не злоупотребляйте сомнительными удовольствиями, особенно такими, как алкоголь, иначе вы рискуете потерять чувство меры. Это особенно нежелательно в силу того, что день предполагает повышенный риск травматизма.

Овен

Сегодня Овен должен сам стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Овна обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы - интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Овна.

Телец

Сегодня у Тельца есть все шансы добиться желаемого - чего бы он не пожелал! Ну а добившись, Телец уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Тельцу - в достижении цели он не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Тельцом сегодня легко: достаточно просто не вставать у него на пути и не ставить палки в его колеса.

Близнецы

Сегодня Близнецам не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит им немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Близнецы сегодня будут склонны так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Рак

Сегодня Рак как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Рак купит сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества - просто идеальными.

Лев

Сегодня Лев не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Льву можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Дева

Сегодня Дева вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Девы к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Весы

Сегодня единственное, что может помешать Весам осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Весов будет то и дело путать карты не только им самим, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо им за это не скажут? Именно поэтому Весам сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Скорпион

Сегодня Скорпиону не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. Сегодня у Скорпиона как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Стрелец

Сегодня Стрельцу ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Стрелец все-таки рискнет сегодня отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Стрельца здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Козерог

Сегодня Козерог будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Козерог не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Водолей

Сегодня эмоции Водолея наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Водолея будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Рыбы

Сегодня у Рыб возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться - звезды гороскопа склоняют Рыб подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.