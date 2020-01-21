https://news.day.az/unusual/1195555.html Какие продукты точно не стоит покупать зимой

Какие продукты точно не стоит покупать зимой

Это интересно, 21 января 2020 02:16 90

В начале года, когда все праздники прошли, а холодная погода уже успела немного надоесть, как никогда хочется порадовать себя чем-то вкусным. Однако стоит помнить, что в зимнее время не все продукты на прилавках магазина так полезны, как мы привыкли думать. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, от каких продуктов зимой лучше отказаться.

Несезонные фрукты и овощи

Зимой аппетитно выглядящие томаты, персики, клубника и голубика появляются в магазинах в результате импорта продуктов из самых разных частей мира. Несезонная продукция отгружается на большие расстояния с ферм, расположенных в различных климатических зонах. Но во время транспортировки содержание витаминов, минералов и натуральных сахаров в этих плодах падает, поэтому они становятся гораздо менее вкусными и питательными, чем их сезонные аналоги.

К тому же, импортные фрукты и овощи чаще всего собирают раньше естественного созревания, чтобы в процессе доставки и хранения сохранить их свежий вид. Из-за этого почти во всех иностранных плодах содержатся нитраты. Особенно много этих веществ в импортной капусте, огурцах и помидорах, картофеле.

Главное правило, которое вы должны соблюдать при покупке плодов, - отдавать предпочтение тем фруктам и овощам, дорога которых в магазин была максимально недолгой. 

Фрукты и овощи из США и стран Южной и Латинской Америки

Плоды, содержащие ГМО, в Америке обозначаются наклейкой с кодом, начинающимся с цифры 8. А вот в странах Южной и Латинской Америки разрешено производить генетически модифицированные овощи и фрукты, не обозначив их специальной маркировкой. Несмотря на то, что пока нет научных доказательств того, что продукты, содержащие ГМО опасны для человека, они могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы обезопасить себя, выбирайте продукты с маркировкой "Organic" и "100% Organic".

Мытая и порезанная зелень в упаковках

Предварительно промытая, нарезанная и готовая для употребления зелень во многом облегчают процесс готовки. Однако процесс, который продлевает срок хранения продуктов, уменьшает количество содержащихся в них витаминов и полезных веществ. Лучше отдавать предпочтение зелени в горшках, либо выращивать зелень самим, что на самом деле не так сложно.

Быстрые углеводы

Конечно, быстрых углеводов следует избегать в любое время года, ведь толку от них мало. Они повышают уровень сахара и инсулина в крови и дают лишь кратковременное чувство насыщения, а их переизбыток быстро превратится в лишний вес. Поэтому лучше отказаться от покупки манной крупы, белого хлеба и продуктов из белой муки, консервированных фруктов, алкоголя и фастфуда. Ведь после новогодних праздников и так вряд ли удасться избежать набора веса: зимой наш организм запасает примерно 1 кг жировой массы.

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