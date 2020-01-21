Ребёнок заткнул носком «источник» неприятных звуков у отца - ВИДЕО

Забавный постановочный сюжет, снятый на днях в Китае, бьёт рекорды просмотров в социальных сетях Поднебесной, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Ребёнок не стал мириться с храпом, издаваемым отцом и обнаружил действенный способ борьбы с неприятными звуками. Сняв носок с ноги, малыш заткнул рот своего папаши, а когда он проснулся и начал высказывать своё недовольство, малолетний проказник продемонстрировал, что не намерен выслушивать нравоучения.

Видеоролик, опубликованный 17 января на страницах нескольких развлекательных сообществ в Fасеbооk, за несколько дней набрал свыше миллиона просмотров.

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