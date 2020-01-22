https://news.day.az/unusual/1195923.html Как получить лунный паспорт

Как получить лунный паспорт

Это интересно, 22 января 2020 05:10 177

Получение паспорта - дело серьезное. Но, как оказалось, не всегда. Вернее, это сейчас нам сейчас так кажется. А вот представители организаций, которые придумали выдавать весьма странные паспорта, считают введение этих документов лишь делом времени. Какие же необычные паспорта можно получить уже сейчас и как это сделать, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Паспорт негражданина

Кстати, это вполне серьезный документ, обладатели которого, по сути, ничем не отличаются от держателей обычных паспортов. Такой вид гражданства официально был "придуман" для людей, переселившихся в Латвию и Эстонию в период с 1940 по 1992 годы, которые не прошли "аттестацию" (в ходе нее необходимо было сдать экзамен по национальному языку, истории страны, подтвердить знание гимна, конституции и проч.). Именно их документ носит название "паспорт негражданина".

Паспорт виртуального гражданина

В 2008 году в Сети была основана страна Виртландия, претендующая на право первого и единственного в мире Виртуального государства. Чтобы стать гражданином этой страны, необходимо получить паспорт. Все серьезно: кандидаты заполняют анкеты, заявления и оплачивают пошлины. В Виртландии в ходу собственные монеты и марки, а управляет государством таинственный канцлер, имени которого никто не знает. Кстати, за 12 лет существования страны ее гражданами стали уже несколько тысяч человек.

Лунный паспорт

Если же обычных паспортов и даже виртуальных вам мало, можно попробовать получить документ, подтверждающий ваше право называться гражданином Луны. Правда, юридической силы подобный документ иметь не будет, но кто знает, как дальше повернется жизнь, правда? Для того, чтобы получить Лунный паспорт, сначала необходимо стать владельцем хотя бы небольшого участка Луны (или любой другой планеты на выбор), обратившись в "Лунное посольство". Приобретение сертификата о владении частью небесного тела и дает право на получение лунного паспорта. Надо отметить, что и сертификаты, и паспорта пользуются спросом.

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