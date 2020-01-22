Точный гороскоп на среду: Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите

Сегодня звезды гороскопа во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит? Точно также и окружающие в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Сподвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится. Поэтому если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.

Овен

Сегодня Овну не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот - поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Овну и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха - в решительности и простоте.

Телец

У Тельца есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Тельца нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного!

Близнецы

Если сегодня с самого утра из ушей Близнецов начнет идти пар, не пугайтесь - это от избытка энергии. Активность Близнецов в этот день будет так высока, что они смогут если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Близнецов во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Рак

Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Рака. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Рака не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой - такой шанс Раку выпадет только ближе к вечеру.

Лев

Ничто сегодня не будет получаться у Льва лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Льва! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Льва если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Дева

Дева будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В ее суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Девы будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Весы

Лучше всего сегодня Весам взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Весы действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Скорпион

Сегодня Скорпион может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения - отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Скорпиону не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Стрелец

Стрельцу не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Стрелец сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Козерог

Для Козерога актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Козерога в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Водолей

Жизнь будет ждать от Водолея решительности и четкости, а вот сам Водолей этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Водолея. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Рыбы

Рыбы могут на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Рыбам сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более - сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!