Видео с закричавшей "от восторга" обезьяной стало вирусным в Сети - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео с обезьяной, которая неожиданно закричала. Ролик был опубликован на странице pikavids в Instagram.

Как считают интернет-пользователи, животное внезапно стало издавать необычные звуки "от восторга". В подписи на видео в шутку сказано, что так выглядят женщины при виде новых сумок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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