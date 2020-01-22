https://news.day.az/unusual/1195983.html Видео с закричавшей "от восторга" обезьяной стало вирусным в Сети - ВИДЕО
Видео с закричавшей "от восторга" обезьяной стало вирусным в Сети - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео с обезьяной, которая неожиданно закричала. Ролик был опубликован на странице pikavids в Instagram.
Как считают интернет-пользователи, животное внезапно стало издавать необычные звуки "от восторга". В подписи на видео в шутку сказано, что так выглядят женщины при виде новых сумок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре