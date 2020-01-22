https://news.day.az/unusual/1196069.html С этим сталкивался каждый: Вот как без особых усилий передвинуть тяжелый шкаф - ВИДЕО

С этим сталкивался каждый: Вот как без особых усилий передвинуть тяжелый шкаф - ВИДЕО

Это интересно, 22 января 2020 21:15 101

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Источник: Остроумно
Max TV
 

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