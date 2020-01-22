Редкий погодный феномен сделал лёд похожим на резину - ВИДЕО

Все мы знаем, что лёд и снег могут творить чудеса - вспомним хотя бы волшебные узоры на оконных стёклах, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Вот и Ченс Констанцо из Орегона (США) сняла на видео явление, которое удивило многих пользователей социальных сетей.

Подойдя к бассейну, женщина погрузила руку под слой замерзающей поверхности воды, а потом стала медленно приподнимать ладонь. Можно видеть, как лёд повёл себя прямо как растягивающаяся резина. Ясное дело, что перед нами - редчайшее явление природы, но автор видеоролика не смогла его объяснить, ведь она и сама в первый раз в жизни увидела нечто подобное.

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