Ученые определили, какой метеоритный кратер на Земле самый древний

Ученые выяснили, что древнейшим ударным кратером на Земле является кратер Яррабубба в Западной Австралии. Он образовался 2,229 миллиарда лет назад, в палеопротерозое, а связанное с ним ударное событие сыграло важную роль в истории Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Австралийские ученые из Университета Кёртина смогли определить точный возраст ударного кратера Яррабубба в Западной Австралии. То, что этот кратер очень древний предполагалось и раньше, но его возраст достоверно определен не был.

Исследователи обнаружили в основании эродированного кратера минералы циркон и монацит, кристаллизация которых произошла в момент падения метеорита. Такие кристаллы, которые образуются при ударе, в условиях экстремально высоких давлений и температур, называются импактными.

Результаты датирования импактных кристаллов с помощью изотопного уран-свинцового метода показали, что Яррабубба имеет возраст 2,229 миллиарда лет и он как минимум на 200 миллионов лет старше, чем любой другой кратер на Земле.

"Кратер Яррабубба давно был признан ударной структурой, но его возраст не был четко определен, - приводятся в пресс-релизе университета слова Криса Кирклэнда (Chris Kirkland), профессора Школы наук о Земле и одного из авторов исследования. - Теперь мы знаем, что он образовался в самом конце раннепротерозойского оледенения, когда большая часть поверхности планеты была покрыта льдом, а в атмосфере и океанах активно накапливался кислород".

Ученые пришли к выводу, что удар метеорита или астероида пришелся на покрытый ледником ландшафт. При ударе образовался кратер диаметром 70 километров, а огромное количество льда было испарено в атмосферу.

Численное моделирование показало, что при ударном событии такого масштаба в атмосферу выделилось около триллиона тонн водяного пара - важного парникового газа. По мнению авторов, этого вполне достаточно, чтобы изменить климат на планете и вывести ее из ледникового состояния. И действительно, возраст кратера Яррабубба точно совпадает с временем исчезновения ледниковых отложений.

"Возраст события Яррабуббы совпадает с окончанием серии древних оледенений. После удара ледниковые отложения отсутствуют в горных породах в течение 400 миллионов лет. Это говорит о том, что мощное воздействие метеорита могло повлиять на глобальный климат", - говорит еще один автор исследования Николас Тиммс (Nicholas Timms).

Авторы считают, что использованный ими метод может быть использован и для датирования других древних кратеров.

"Пример нашего исследования показывает, как важно точно определять возраст уже известных кратеров. Например, кратер Яррабубба был на виду у ученых больше двух десятилетий, прежде чем стало ясно, какую важную роль он сыграл в истории Земли", - отмечает Аарон Кавоси (Aaron Cavosie), также принимавший участие в исследовании.