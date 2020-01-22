С "Титаника" планируют достать бесценный артефакт

На этой неделе компания RMS Titanic Inc. обратилась с документами в окружной суд США в Восточной Вирджинии, чтобы получить разрешение достать с затонувшего лайнера "Титаник" телеграфный передатчик. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как утверждают представители компании, они могут восстановить устройство.

Главное, отправить на дно океана специального робота, который извлечет уникальный артефакт. Именно с этого телеграфа посылали сигнал "SOS" на другие судна, когда 15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом и начал тонуть.

Но состояние рубки, в которой находится передатчик, с каждым годом становится все хуже.

Эксперт по "Титанику" Паркс Стивенсон предупреждает, если не поторопится экспедицией, "самое известное радио в мире будет похоронено навсегда".

