https://news.day.az/unusual/1196394.html Как строился Тауэрский мост

Как строился Тауэрский мост

Это интересно, 23 января 2020 12:15 80

Тауэрский мост - самый знаменитый мост Лондона и один из символов не только города, но, пожалуй, и всей Англии. Со своими готическими башнями он имеет необычный, легко запоминающийся и узнаваемый внешний вид. Глядя на такие объекты всегда поражаешься, как же в те далекие времена их строили... На этот раз у нас есть возможность посмотреть за процессом.

Удивительные фотографии, запечатлевшие процесс постройки Тауэрского моста были неожиданно найдены... в мусорном контейнере.

Пятьдесят фотографий цвета сепия, датируемые 1892 годом, запечатлели строящийся Тауэрский мост, одну из главных достопримечательностей Великобритании.

Последние пять лет фотографии пролежали в чемодане под кроватью пожелавшего остаться неизвестным жителя Вестминстера, который нашел их в мусорном контейнере во время сноса одного из зданий. Помимо фото, он обнаружил несколько бухгалтерских книг. Мужчина рассказывает, что отнес книги в музей Тауэрского моста и попытался рассказать служащим, что у него есть еще и фотографии, но его даже не захотели слушать, заявив, что фотографий у них и без того более чем достаточно. Мужчина признается, что просто не знал, что делать с фотографиями - а потому сложил их в чемодан и поставил его под кровать.

Так бы они там и лежали, если бы однажды обладатель необычной находки не решил рассказать о фотографиях своему соседу Питеру Бертхуду, работающему в Вестминстере экскурсоводом. Питер вспоминает, что собственным глазам не поверил, увидев уникальные фотографии. Он провел несколько дней, изучая альбомы и документы, пытаясь выяснить, известны ли эти фотографии специалистам - и обнаружил, что никто даже не подозревает об их существовании!

Тауэрский мост - самый низко расположенный в течении Темзы мост (он первым встречается, если подниматься по ней из Северного моря) и единственный из всех мостов, который является разводным.

На фотографиях запечатлена стальная основа моста, о существовании которой многие даже не догадываются - ведь внешняя часть моста облицована камнем. Архитектором моста был Гораций Джоунс, которого после его смерти сменил на посту Джон Вольф-Бэрри. Именно он настоял на том, чтобы мост был облицован камнем.

Питер Бертхуд называет эту фотографию своей любимой. "Эти люди ведь даже не догадывались, что возводят памятник архитектуры", - говорит он.

Постройка Тауэрского моста началась в 1886-м году и была завершена через 8 лет. Торжественное открытие нового моста состоялось 30 июня 1894 года Принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой.

 
 

Свой современный внешний вид мост приобрел в 1977 году - до этого, с момента своего открытия, он весь был шоколадного цвета. Мост перекрасили в национальные цвета в честь 50-го юбилея королевы Елизаветы II.

Свое название мост получил благодаря соседству с Тауэром: северный конец моста располагается около юго-восточного угла Тауэра, а параллельно восточной стене Тауэра идёт дорога, являющаяся продолжением Тауэрского моста.

Решение о строительстве моста было принято в связи с развитием восточного района Лондона - Ист-Энда - его жителям стало неудобно перебираться на другой берег Темзы. Построенный в 1870 году туннель под Темзой Tower Subway предназначался только для пешеходов и лишь частично решал проблему.

Разводные пролеты моста поднимает расположенный в основании башен гидравлический механизм. Поначалу его двигатели были паровыми. Мост разводился всего за пару минут, фермы его при этом поднимались на 86 градусов, то есть вставали почти вертикально. Этот же механизм приводил в действие лифты, поднимающие пешеходов на высотные галереи и сигналы, управляющие движением по мосту. В 1976 году гидравлическая система, изначально водяная, стала масляной и была электрифицирована.

Мост разводился не по графику, а каждый раз, когда под ним нужно было пройти кораблю. В настоящее время график существует, но он не регулярный - составляется на несколько месяцев вперёд по заявкам больших кораблей, которые должны пройти под мостом в Лондонский Пул или обратно.

Пешеходные галереи на высоте 45 метров над водой задумывались для того, чтобы люди могли переходить по мосту даже во время поднятия пролётов. Наверх люди поднимались по винтовым лестницам и на лифтах, расположенных внутри башен. Однако уже в 1910 году галереи были закрыты решением Парламента, так как сделались прибежищем проституток и карманников. Приличные пешеходы же не особо стремились на них подниматься, предпочитая подождать, пока мост разведётся и сведётся обратно.

С 1982 года галереи вновь открыты, но уже как часть Музея моста и смотровая площадка.

Внутри моста находится музей, посвящённый его истории. В нём можно увидеть настоящие, но не действующие сейчас механизмы, управляющие движением пролётов.

Питер Бертхуд с фотографиями Тауэрского моста у себя дома в Лондоне.

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