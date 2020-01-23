Как строился Тауэрский мост

Тауэрский мост - самый знаменитый мост Лондона и один из символов не только города, но, пожалуй, и всей Англии. Со своими готическими башнями он имеет необычный, легко запоминающийся и узнаваемый внешний вид. Глядя на такие объекты всегда поражаешься, как же в те далекие времена их строили... На этот раз у нас есть возможность посмотреть за процессом.

Последние пять лет фотографии пролежали в чемодане под кроватью пожелавшего остаться неизвестным жителя Вестминстера, который нашел их в мусорном контейнере во время сноса одного из зданий. Помимо фото, он обнаружил несколько бухгалтерских книг. Мужчина рассказывает, что отнес книги в музей Тауэрского моста и попытался рассказать служащим, что у него есть еще и фотографии, но его даже не захотели слушать, заявив, что фотографий у них и без того более чем достаточно. Мужчина признается, что просто не знал, что делать с фотографиями - а потому сложил их в чемодан и поставил его под кровать.

Так бы они там и лежали, если бы однажды обладатель необычной находки не решил рассказать о фотографиях своему соседу Питеру Бертхуду, работающему в Вестминстере экскурсоводом. Питер вспоминает, что собственным глазам не поверил, увидев уникальные фотографии. Он провел несколько дней, изучая альбомы и документы, пытаясь выяснить, известны ли эти фотографии специалистам - и обнаружил, что никто даже не подозревает об их существовании!

Тауэрский мост - самый низко расположенный в течении Темзы мост (он первым встречается, если подниматься по ней из Северного моря) и единственный из всех мостов, который является разводным.

На фотографиях запечатлена стальная основа моста, о существовании которой многие даже не догадываются - ведь внешняя часть моста облицована камнем. Архитектором моста был Гораций Джоунс, которого после его смерти сменил на посту Джон Вольф-Бэрри. Именно он настоял на том, чтобы мост был облицован камнем.

Питер Бертхуд называет эту фотографию своей любимой. "Эти люди ведь даже не догадывались, что возводят памятник архитектуры", - говорит он.

Постройка Тауэрского моста началась в 1886-м году и была завершена через 8 лет. Торжественное открытие нового моста состоялось 30 июня 1894 года Принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой.

Свой современный внешний вид мост приобрел в 1977 году - до этого, с момента своего открытия, он весь был шоколадного цвета. Мост перекрасили в национальные цвета в честь 50-го юбилея королевы Елизаветы II.

Свое название мост получил благодаря соседству с Тауэром: северный конец моста располагается около юго-восточного угла Тауэра, а параллельно восточной стене Тауэра идёт дорога, являющаяся продолжением Тауэрского моста.

Решение о строительстве моста было принято в связи с развитием восточного района Лондона - Ист-Энда - его жителям стало неудобно перебираться на другой берег Темзы. Построенный в 1870 году туннель под Темзой Tower Subway предназначался только для пешеходов и лишь частично решал проблему.

Разводные пролеты моста поднимает расположенный в основании башен гидравлический механизм. Поначалу его двигатели были паровыми. Мост разводился всего за пару минут, фермы его при этом поднимались на 86 градусов, то есть вставали почти вертикально. Этот же механизм приводил в действие лифты, поднимающие пешеходов на высотные галереи и сигналы, управляющие движением по мосту. В 1976 году гидравлическая система, изначально водяная, стала масляной и была электрифицирована.